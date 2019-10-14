برشلونة يحصن نجم الفريق من إغراءات كبار أوروبا

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كشفت تقارير صحيفة إسبانية، عن وجود نية حقيقة لدى نادي برشلونة لتحصين نجم الفريق، وأحد أفضل لاعبي النادي الشبان في هذا التوقيت من إغراءات كبار القارة العجوز، خاصة لكون الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب يصل لنحو 100 مليون يورو فقط، وهو ما يجعله من السهل أن يتم كسر هذا العقد ويرحل اللاعب في أي وقت عن صفوف نادي برشلونة وينتقل إلى نادي آخر.



صحيفة موندو ديبورتيفو الشهيرة، قالت أن برشلونة سيعمل على تحصين نجمه الإسباني الشاب، إنسو فاتي، وذلك عن طريق تجديد عقده مع الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة، وكذلك رفع قيمة الشرط الجزائي، وربما تصل إلى ضعف الرقم الحالي والذي يصل لنحو 100 مليون يورو.



التقارير الصحفية في إسبانيا قد أكدت وجود رغبة لدى إنسو فاتي في الإستمرار ضمن صفوف برشلونة، ولكن النادي الكتالوني لا يريد أن يترك أى شيء للصدفة، حيث من الممكن أن يتعرض اللاعب لإغراءات مالية كبيرة من أحد الأندية الراغبة في الحصول على خدماته خاصة في الدوري الإنجليزي.



الجدير بالذكر، أن أنسو فاتي قد نجح في أن يكون واحد من نجوم برشلونة في الموسم الحالي، خاصة بعدما شارك اللاعب في أكثر من مباراة في بداية الموسم، ونجح في هز الشباك في أكثر من مناسبة، وكسر رقم ليونيل ميسي فيما يتعلق بتسجيل الهدف الأول له مع الفريق.