هكذا علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على فيلم "الممر"

حضر الرئيس السيسي الدور أمس الأحد 13/10/2019 الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكري 46 لانتصارات أكتوبر.









وشاهد السيسي عدة مقاطع من فيلم "الممر" خلال الندوة الثقافية حيث علق على الفيلم قائلاً: "أشكركم، حيث أن الفيلم كان رسالة جميلة للمصريين جميعاً فكان الأداء لكل من شارك يعكس روح مصرية تتكلم حتي لو أنا تتكلم باسم غير المصريين، كما أن الأداء عكس كل شرائح المجتمع وروحها تجاه بلدها إضافة إلى ذلك فإن الشباب الذين لم يشهدون تلك الفترة، انتم جعلتوهم يعيشون الفترة دي وأيضاً فإن هذه التجربة قابلة للتكرار، نحن نحتاج في ظل تلك التحديات التي نواجهها ومحاولة سلب آمال وعقول شعوبنا علي الأقل كل ست شهور عمل فيلم مماثلاً لهذا الفيلم كي لا ينسي الشعب أبطال الجيش العظماء في ظل قهر العدو الصيهيوني المدمر.









ومن المشار إليه أن عدد من أبطال الفيلم عبروا عن سعادتهم لنجاح الفيلم، حيث أكد الفنان أياد نصار أن الفيلم تدور أحداثه حول حرب الاستنزاف خاصة الفرقة خاصة داخل الجيش كما أن حكاية الفيلم ضمن حكايات حدثت بالفعل.





وأضاف "نصار" أن الجيل الجديد قد يسمع عن حرب الاستنزاف وكثيرا ما يجهل أهميتها وإلى جانب اختفاء الأعمال الحربية لفترة طويلة هذا ما جذبني لتسليط الضوء وابراز أهميتها للشباب في وقتنا هذا.





وتابع قائلاً: أن تأدية شخصية إسرائيلي كانت تحدياً له وذلك لأنها أصبحت نمطية وتقليدية وأنه يريد أن يكسر ذلك الحاجز النمطي بتعمقه لتركيبة الشخصية الحقيقية.





وقال الفنان أحمد فلوكس، إنه في غاية السعادة لنجاح الفيلم منذ عرضه في السنيمات وخصوصاً أن بعض الأطفال تأثروا بمشهد استشهاده، وهذا يدل على معرفتهم للتضحية والاستشهاد.





كما أوضح "فلوكس"، أن أصعب المشاهد التي واجهته هو مشهد استشهاده حيث كانت تحيطه الدبابات والمدرعات وكان الجو شديد الحرارة وطلب منه تأدية أفضل شئ ممكن فنجح في تصويره من أول مرة.





وبين الفنان المصري أنه تم ترشيحه من قبل المخرج "شريف عرفه" ومن الأسباب التي دفعته للموافقة أنه واجب وطني ولابد من عمل فني من هذا النوع لتوعية الأجيال الجديدة وغرس فيهم قيم الولاء والانتماء للوطن.





وأشار أحمد رزق، إلى أ ن شخصيته تجسد الحس الفكاهي للشعب المصري في التعامل مع الظروف، شخصية إحسان إبراز لطبيعة الشعب المصري أنه قادر على تغيير حالته في أصعب الظروف، فكان الضحك والبكاء مقصود.



