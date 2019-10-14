فايلر يعيد سيناريو السوبر قبل مواجهة الزمالك
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:49 ص
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السيد علي
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ينوي رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ألأهلي، عدم إذاعة مباراته الودية أمام فريق الإعلاميين، غدا، استعدادا لمواجهة القمة المقبلة ضد الزمالك.
وصرح محمد العدل رئيس قناة الأهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "للأسف، بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الأهلي الودية غدا، بناء على تعليمات رينيه فايلر.. فأل خير".
ويفعل رينيه فايلر نفس سيناريو الاستعداد لمواجهة السوبر أمام الزمالك، عندما كان قد قرر رفضه لإذاعة مباراة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا عبر قناة الأهلي بعد تسجيلها، لكي يخفي أسلوب اللعب.
يلتقي الأهلي والزمالك فيقمة جديدة ، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2019.
ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
- موقف الأهلي والزمالك في الدوري
ويحتل النادي الأهلي يحتل صدارة الدوري هذا العام احتل النادي الأهلي صدارة الترتيب العام للدوري المصري وفاز على أسوان والانتاج الحربى وسموحة، وتمكن الأهلي من حصد الـ9 نقاط نادي الزمالك يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف فقط عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز كما تعادل الزمالك مع فريق نادي مصر، وحقق الفوز على مصر المقاصة والاتحاد السكندري مما حصد 7 نقاط خلال ثلاثة مباريات.
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