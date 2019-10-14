قبل محاكمتها بساعات.. ريهام سعيد تطلب من جمهورها هذا الأمر

نشرت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقة عليها "محاكمتي بكرة، متهمة بإهانة مرضي السمنة، أرجو الدعاء القضية مرفوعة من محامي فتاة المول".





حيث أنها تعرضت لهجوم بسبب إساءتها للتعبير عندما قالت في برنامجها "صبايا الخير" تصريحات سيئة حول السمنة:" الناس التخينة ميته وعبء علي أهلها وعلي الدولة، الناس التخينة بتشوه المنظر وإنتي ماشية بإسدال أو عباية كده فقدتي أنوثتك وضحكتك".





فتباينت التعليقات على هذه الصورة: منها "طالما إنتي مع ربنا ومعملتيش أي حاجة غلط خلي أملك بربنا وادعي وإن شاء الله خير وبإذن الله مش هيحصل حاجة ليكي لإنك عمرك ما ضريتي حد بالعكس دائماً بتعملي خير وكلنا معاكي وبنحبك وهنفضل جنبك ومهما حصل مصر فوق الجميع يا أوفي الناس اللي فيها ربنا معاكي وترجعي لأولادك بخير".





وأضافت أخري "الله معك ويعطيكي علي قد نيتك وينصرك علي من ظلمك وبإذن الله ماراح يصير إلا كل خير"

فردت ريهام علي بعض التعليقات قائلة: متشكرة علي كل دعواتكوا اللي بتخلي ربنا يبعد عني ولاد الحرام ربنا يخليكوا ليا".





ومن المشار إليه أن ريهام بالرغم من بعدها عن المجال الإعلامي منذ فترة إلا أنها مازالت تتلقي النقد من متابعيها حيث نشرت صورة لها مع بعض من صديقاتها علي حسابها الرسمي "انستجرام" لترد عليها أحد المتابعين قائلة: لا احد يحبها ودمها تقيل، فردت بدرية طلبة علي هذا النقد "زمايلها بيحبوها واللي وقفت جنبهم بيحبوها والناس المحترمين بيحبوها واللي اتربوا صح بيحبوها واللي مش بيحقدوا بيحبوها ، لكن من الطبيعي المرضي واللي متربوش واللي اتعودوا يسبوا الناس مش هيحبوها ، بنحبك يا ريمو يا متربية يا بنت الناس ياللي أهلك عرفوا يربوكي، ولو قالوا بطبلك اه انا راضية لأني لما أطبل لزميلتي وأختي المحترمة يبقي ليا الشرف.



