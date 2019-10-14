ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الفقي" تعليقا على ما يحدث في سوريا: "أهلها عملوا فيها كده" (فيديو)

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:25 ص
Advertisements
الفقي تعليقا على ما يحدث في سوريا: أهلها عملوا فيها كده (فيديو)
مصطفى الفقي
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الشعوب هي التي تجني على نفسها، وسوريا منذ 9 سنوات كانت دولة رخاء ومستقرة، خرج شعبها في مظاهرات غير مدروسة وغير هادفة بشكل واضح، فانحرفت إلى الحرب الأهلية، ما أفسح المجال لدول لديها أطماع في سوريا، ومنها تركيا وإيران التي قالت إنها تتفهم أسباب القلق التركي.

وأضاف "الفقي"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن سوريا تعرضت لاجتياح تركي، ومنغصات من كل جانب، وكل هذا بسبب أن "أهلها عملوا فيها كدة وأبنائها لم يستطيعوا الحفاظ عليها"، لافتا إلى أن هذا يعتبر رسالة للمصريين ليشعروا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

ولفت مدير مكتبة الإسكندرية، إلى أن الجامعة العربية اعتدنا عليها بأنها تشجب وتدين وينتهي الأمر، ولكن هذه المرة الأمن القومي العربي مهدد، لافتا إلى أن تركيا تريد فيما بعد اجتياح العراق لأنها ترغب في السيطرة على منطقة كركوك، ولديها تصورات نحو بعض المناطق تعود إلى زمن السلطنة العثمانية والسيطرة على بعض الدول العربية.

وناشد جامعة الدول العربية أن الوضع الآن مختلف تماما ويحتاج إلى وقفة عربية ويجب توقيع عقوبات على تركيا، خاصة وأن لها تجارة ضخمة جدا مع دول الخليج.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "رجل أعمال"، وإذا لم يكن لديه مصلحة مالية مع الأكراد سوف يتركهم ويتحالف مع أي جهة أخرى.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصطفى الفقي سوريا تركيا أردوغان أخبار
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك
-
x
19:00
-
إيرلندا الشمالية
مصر
-
x
19:00
-
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أوكرانيا
-
x
20:45
-
البرتغال
فرنسا
-
x
20:45
-
تركيا

DMCA.com Protection Status