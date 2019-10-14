تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري Time sport

انطلقت قناة تايم سبورت Time sport في يوليو الماضي حتى تتمكن الجماهير العربية وتحديداً المصرية من متابعة بطولة أمم أفريقيا الاي احتضنتها مصر وتوج بها محاربو الصحراء.





تعتبر قناة تايم سبورت من القنوات المفتوحة التي يمكن استقبالها مجاناً على القمر المصري نايل سات، حيث تبث محتواها الرياضي المتميز عبر التردد الأرضي للقناة على نايل سات واستمر بث القناة بعد انتهاء بطولة أمم أفريفيا باحترافية عالية.





كما أصبحت قناة تايم اسبورت Time sport نافذة المشاهد المصري من أجل الاستمتاع بالأحداث الرياضية المحلية وكذلك متابعة جميع المباريات التي يشارك فيها الأندية المصرية وكذلك مباريات المنتخبات المصرية في جميع الرياضات سواء الجماعية منها أو الفردية، حيث أن ترددها مفتوح ومجاني على التليفزيون الأرضي لذلك يحرص جمهور عريض من كل عشاق الساحرة المستديرة على متابعة قناة تايم سبورت.





وباتت قناة تايم سبورت Time sport تعتلي عرش أهم القنوات الرياضية المصرية، حيث لا يقتصر دورها على نقل المباريات الرياضية فقط بل تبث القناة أكثر الاستوديوهات التحليلية احترافيا بالإضافة إلى استضافتها لنخبة من أشهر النجوم الرياضية كما تضم القناة نخبة شهيرة من المذيعين والإعلاميين.





* جاء آخر تحديث عن قناة تايم سبورت Time sport للعمل بدون تشفير أو تقطيع لعرض مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري على النحو التالي:





اسم القناة القمر الصناعي التردد استقطاب تصحيح الخطأ معامل معدل الترميز

تايم سبورت نايل سات 11449 أفقي 5/6 27500





أسهل طريقة ضبط تردد قناة تايم سبورت الجديد في النقاط التالية:

- حدد الإرسال المناسب لجهاز تليفزيونك.

- ادخل على الإعدادات

- قم باختيار القنوات

- قم بالضغط على إعداد القناة

- قم بالنقر على كلمة توليف تلقائي

- ثم قم بعمل بحث رقمي

- انتظر قليلا التحمي

- ثم الضغط على كلمة تم

- قم باختيار قناة تايم سبورت





* ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكبرى البطولات 2019 :

- قناة تايم سبورت time sport الأرضي: UHF 32.

- تردد قناة RTG علي التردد التالي Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2.

- تردد قناة Metro TV علي NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8.

- تردد قناة TVGE Internacional من خلال الاشارة التالية Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4.

- تردد قناة RTB TV علي Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band.

- تردد قناة ZNBC TV 1 علي Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band.

- تردد قناة RTG Guinea علي Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band.

- تردد تردد تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية علي التردد التالي ” Astra 19E – 11538 V 27500“.

- قناة ديكال بلوس علي التردد Astra 19E – 12012 V 29500.

- تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا علي التردد التالي ” 19.2°E-12581 V 22000“.

- تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا علي التردد التالي 11856 V 27500 القمر الصناعي Astra 19E.

- تردد قناة يورو سبورت 2 علي Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk.

- تردد قناة Eurosport 2 Deutschland علي Astra 19E – 12721 H 23500.

- تردد قناة سبورت بلوس علي +Astra 19E – 12402 V 27500.

- تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى علي قمر هوت بيرد Hotbird 13°E-11258 H 27500

- تردد قناة يورو سبورت 2 بول علي تردد Hotbird 13°E -11240 V 27500.

- تردد قناة اورانج سبورت بول علي تردد 10796 V 27500 القمر الصناعي هوت بيرد.

- تردد قناة ORTB علي Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA.

- تردد قناة UBC TV Uganda علي تردد Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band