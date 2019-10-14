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عاجل.. انفجارات تستهدف معسكرا تابعا للحشد الشعبي جنوب شرق بغداد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:31 ص
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عاجل.. انفجارات تستهدف معسكرا تابعا للحشد الشعبي جنوب شرق بغداد
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نقلت فضائية "العربية" في نبأ عاجل، عن مصادرها في العراق خبرًا يفيد بوقوع انفجارات مجهولة استهدفت معسكرا تابعا للحشد الشعبي جنوب شرق بغداد.

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