عاجل.. انفجارات تستهدف معسكرا تابعا للحشد الشعبي جنوب شرق بغداد
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:31 ص
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نقلت فضائية "العربية" في نبأ عاجل، عن مصادرها في العراق خبرًا يفيد بوقوع انفجارات مجهولة استهدفت معسكرا تابعا للحشد الشعبي جنوب شرق بغداد.
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