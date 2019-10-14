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تعليق ناري من رئيس الزمالك على هروب ساسي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:23 ص
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تعليق ناري من رئيس الزمالك على هروب ساسي
ساسي
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السيد علي
 
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علق مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، علي ما تردد مؤخرا عن هروب اللاعب فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك ومنتخب تونس.

ويتواجد فرجانى ساسى حاليا بصحبة مواطنه حمدى النقاز خلال المعسكر الحالى لمنتخب تونس.

ونفي مرتضى منصور عبر تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم تابعها الفجر الرياضي، أن ادارة النادى تنتظر فرجانى ساسى عصر الإثنين وتحديدا في طائرة الساعة الثالثة.

وأكد منصور ان ما يتردد مؤخرا عن هروبه ليس أكثر من مجرد شائعة جديدة.

وواصل رئيس الزمالك أنن الفترات الأخيرة تشهد العديد من الشائعات ضد نادى الزمالك، بغرض ادخاله فى العديد من المشاكل.

وأنهي منصور تصريحاته، أنه قد ظهرت العديد من الشائعات بدأت مع أزمة مباراة الزمالك مع الفريق السنغالى، مثل شائعات عن شيكابالا وطارق حامد وجنش ومؤخرا فرجانى ساسى.

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