مطرانية المنصورة تمنع إقامة صلوات الخطوبة والزفاف الأربعاء والجمعة.. والسبب



وقال الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها، بأن قوانين الكنيسة القبطية الارثوذكسية تمنع إقامت طقس صلوات الخطوبة والأكاليل يومي الأربعاء والجمعة طوال العام ماعدا فترة الخماسين المقدسة.



وأكد "داود" في بيانه، أن يومي الأربعاء والجمعة لهما نفس قدسية أسبوع الالآم المقدسة في الصوم الكبير.



وشدد أسقف المنصوره علي كل كنائس الايبارشية، بأن لا تقام اي صلوات لعمل خطوبة أو كاليل إلا بعد التأكد من الأوراق المطلوبة وصحتها وسلامتها رسميًا.



وأضاف البيان، أن يتم التأكد علي الشباب المقبلين علي الزواج بأنهم قد إجتازوا فترة دورات المشورة التي أقرتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فضلًا عن عمل فحص طبي شامل للخطيبين قبل الزواج.



وتابع: لا يسمح بإقامة طقس صلاة إكليل للشباب المقبلين علي الزواج لإقل من 21 عام للشاب و18 عامًا للفتاة، وذلك طبقا للقانون، ويستثني هذا الشرط في حالة إقامة صلاة طقس الخطوبة فقط، كما يوصي بتحرير عقد للخطوبة في حالة وجود شبكة، وذلك لضمان حقوق الخطيبين ومنع حدوث أي خلافات بينهم في حالة فسخ عقد الخطوبة.

أعلنت مطرانية المنصورة وتوابعها للأقباط الارثوذكس، عن منع إقامت صلوات الخطوبة والإكليل يومي الأربعاء والجمعة على مدار العام، كما لا تقام تلك الحفلات داخل الكنائس، او قاعات المناسبات أو المنازل.