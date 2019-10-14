رانيا يوسف تجيب على سؤال أحد متابعيها "ميسي ولا كريستيانو"

جاوبت الفنانة رانيا يوسف، على أحد متابعيها عبر خاصية "ask"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام، حول أفضل لاعب كرة قدم تحبه متسائلًا: "ميسي ولا كرستيانو".









وكتب أحد متابعي رانيا يوسف، في سؤاله لها: "ميسي ولا كريستيانو"، لترد عليه قائلة: "محمد صلاح"، لتؤكد حبها إلى نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، فيما تساءل متابع آخر عن فريقها المفضل، لتؤكد قائلة: "أنا أهلاوية".





وتشارك رانيا يوسف في مسلسلها "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.





ويشارك فى بطولته غادة عادل، وسلوى خطاب، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، ومحمود الليثى، وأسماء جلال، ونانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا.



