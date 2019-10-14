جيمي كاراجر: موهبة السنغال أفضل أجنحة العالم
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:12 ص
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علاء خليف
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أكد جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، أن السنغالي ساديو ماني نجم الريدز، من أفضل اللاعبين في العالم في مركز ال الجناح الأيسر، مؤكدًا على تطور مستواه بشكل كبير مع الليفر في الفترة الأخيرة.
وأوضح "كاراجر" في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول أن الثنائي ساديو ماني ورحيم سترلينج أفضل من يلعب في مركز الجناح الأيسر في العالم.
وأضاف: " ساديو ماني أول صفقة حقيقية لـلألماني يورجن كلوب في ليفربول، ويتطور مستواه بشكل كبير وأصبح مثل الآلة داخل الملعب، وهو لاعب قادر على صناعة الفارق وذلك بسبب وجود فريق قوي وراءه يضعه في مكانة عظيمة".
وتابع: " ماني يستطيع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول بالموسم الحالي".
وكان ليفربول قريبا من التتويج بلقب الدوري الانجليزي الموسم الماضي، قبل خسارة اللقب في الاسابيع الأخيرة لصالح فريق مانشستر سيتي، وحصد الفريق لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.
يذكر ان "ماني" حصد جائزة الحذاء الذهبي مع ليفربول مناصفة مع زميله محمد صلاح والجابوني أوباميانج لاعب أرسنال في الموسم الماضي، بعدما سجل كل منهم 22 هدفًا
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