أزمة ملعب بنى سويف مستمرة ومطالبات جماهيرية بتدخل المحافظ والنواب

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أحتدمت أزمة ثنائي الأندية السويفية بنى سويف الرياضى وتليفونات بنى سويف المشاركان بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى وذلك بعد فشل الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة مباريات الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى فيما طالب العديد من جماهير الفريقان المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف واللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف ونواب البرلمان بضرورة خل المشكلة والموافقة على إقامة مباريات الفرق بالموسم الجديد بالملعب كما هو معتاد بصورة سنوية .



وحصل "الفجر الرياضى" على نسخة من الخطاب المرسل لإدارة تليفونات بنى سويف والذى يفيد برفض مديرية أمن بنى سويف على إقامة مباريات الفريق بالملعب وذلك لعدم ملائمة الملعب أمنيا لإقامة المباريات عليه وذلك وفقا للجنة التى تم تشكيلها لدراسة مدى توافر الاشتراطات الأمنية الواجبة بمضمون الخطاب .



المهندس احمد سعد ، المشرف على الكرة بنادى تليفونات بنى سويف قال ل " الفجر الرياضى " : نادى تليفونات بنى سويف يناشد محافظ بنى سويف ومدير الأمن وجميع القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة بنى سويف ومحبى نادى تليفونات بنى سويف ، بضرورة التدخل من أجل اقامة مباريات الفريق الاول لكرة القدم بناديى تليفونات بنى سويف وبنى سويف الشقيق على ستاد بنى سويف كما هو معتاد منذ فترة ووسط جماهيرهم ومحبيهم من اجل تحقيق حلم الصعود لأحد ممثلى محافظة بنى سويف .



وأختتم قائلا : كلنا أمل وثقة فى ان ينال مطلبنا هذا دعم الجميع و كامل تقديرنا واحترامنا لقيادتنا السياسية والامنية الحكيمة ودورهم الفعال للحفاظ على مصرنا الحبيبة.



مدينة بنى سويف الرياضية تنتقل لحوزة استادات :



56 مليون جنيه هى التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير التى شهدتها المدينة الرياضية ببنى سويف وتمت أعمال التطوير والبناء خلال الفترة التى أعقبت ثورة يناير، لتتم أعمال البناء والتشييد على مرحلتين ويقع بداخل المدينة الرياضية الاستاد الرياضى، والذى شهد أكبر عملية صيانة وإنشاءات منذ إنشائه، لتصل القيمة الإجمالية للتطوير 28 مليون جنيه وشملت أعمال تطوير الاستاد، تغيير أرضية الملعب وغرف اللاعبين، وغرف تغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، وتطوير مدرجات الاستاد كما تشمل مدينة بنى سويف الرياضية حمام السباحة الأولمبى فضلا عن صيانة وتجديد مجمع حمام السباحة الأوليمبى بتكلفة 14 مليون جنيه لاستقبال الفرق الرياضية بجانب الملعب الفرعى زهو الملعب الذى يخدم الاندية المشاركة والصالة المغطأة .



وقام مسوؤلى شركة استادات بتسلم المدينة الرياضية وذلك بتاريخ 1 اكتوبر الحالى وذلك بموجب البرتوكول الموقع فى هذا الشأن مع وزارة الشباب والرياضة .



وكان المهندس محمد الواضح , المشرف على الكرة بنادى بنى سويف الرياضى قد أكد فى تصريحات سابقة ل " الفجر الرياضى " :لم يصلنا خطاب رسمى بعدم الموافقة على اقامة مباريات الفريق بملعب استاد بنى سويف الرياضى ولكن تم اخطارنا شفهيا من قبل احمد سرور مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف وتوجهنا لمديرية الامن مع المهندس احمد سعد تمساح , المشرف على الكرة بنادى تليفونات بنى سويف وتم ابلاغنا والتأكيد على رفض اقامة المباريات على ستاد بنى سويف واقامتها خارج المحافظة او بملعب منتجع الاسيوطى سبورت والذى يبعد عن المحافظة 70 كيلو متر .



وأختتم قائلا : ندرس قرار الانسحاب من المسابقة فى حالة عدم اللعب على استاد بنى سويف .



فيما قال احمد سرور , مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف لـ "الفجر الرياضى " : تم معاينة الاستاد منذ فترة من لجنة كبرى بمديرية امن بنى سويف وأصدرت تقريرا بعدم الموافقة وحاليا تقوم تلك اللجان بمتابعة ملاعب اندية الاقسام الاخرى .



وأضاف : مديرية الشباب والرياضة هى جهة اشرافية وليس لديها مانع من اقامة المباريات ولكن الحصول على الموافقات اللازمة يتم بصورة معتادة من قبل الاندية .