أحمد موسى: "لو الجيش عايزني في سيناء اطلع على هناك فورًا" (فيديو)

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه على أتم الاستعداد أن يتطوع في الجيش المصري إذا طلبته الدولة، متابعًا: "والله هطلع دلوقتي من الاستوديو على الوحدة بتاعتي والكتيبة بتاعتي والسلاح بتاعي، وأنا بحلف على الهواء".



وأوضح "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الأحد، أنه خدم في سلاح المشاة كضابط احتياط.



وعرض الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، خلال حلقة برنامجه، صورة له أثناء خدمته في الجيش المصري، عندما كان ضابط احتياط.



وعلق "موسى"، قائلًا: "جيشي العظيم جيش بلدي، أشرف أيام وأحسن مكان وأفضل مكان تتمنى تفضل فيه، وأفضل زي هو الزي العسكري لجيشنا العظيم".



وتابع الإعلامي: "بحلف بالله على الهواء لو جيشنا العظيم قال عايزني هروح على الطول، والله والله والله لو جيشي عايزني هروح سيناء".



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجيش المصري فخر وشرف، لافتًا إلى أن القادة والضباط والعساكر يتمنون الشهادة من أجل الدفاع عن الوطن، معلقًا: "هو ده الجيش المصري إللي بيتمنى الشهادة".



وقال الإعلامي، في تصريحات سابقة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة رسائل ثقة ورسائل طمأنينة، متابعًا: "رسائل الطمأنينة إن ماحدش يبقى قلقان على مصر، وماحدش يبقى قلقان مين يعمل إيه".



وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بشكل واضح اليوم، معلقًا: "مفيش أوضح من كده، للي برا واللي جوا، للجميع، الرسائل للي عايز يفهم".



