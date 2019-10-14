حسام البدري وبركات يعاتبان "طارق حامد".. تعرف على السبب

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، عن تفاصيل جلسة عتاب المدير الفني للمنتخب المصري حسام البدري ومحمد بركات مع اللاعب طارق حامد.

وكشف "حتحوت" عبر فضائية صدى البلد، إن طارق حامد نشر "ستوري" على حسابه الخاص مكتوب فيها :"يا جماعة إنتوا بتحبوني لكن طفح الكيل خلاص"، مشيرًا إلى أن البدري اعتبر الأمر إثارة للجدل داخل معسكر المنتخب ومخالفة للانضباط.

وواصل مقدم برنامج الماتش :"طارق حامد اعترف بخطأه في النهاية، ولم يتم إتخاذ أي عقوبة ضده ولكن الأمر كان لفت نظر فقط".

أزمة طارق حامد

وكان قد أثار اللاعب الدولي طارق حامد، نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر، جدلًا كبيرًا، أمس، السبت، بعدما نشر رسالة غامضة خلال وجوده في معسكر الفراعنة، وتسبب طارق حامد في أزمة لـ محمد بركات الذي صرح من قبل بمنع لاعبي المنتخب من من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.





وكتب طارق حامد عبر "إنستجرام": "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني، لكن لقد طفح الكيل، ولن أصمت مرة أخرى".





وتحمل رسالة طارق حامد معنيين أحدهما ربما يكون بسبب عدم حصوله على مقدم تعاقده مع الزمالك، إضافة إلى عدم تنفيذ وعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتعديل عقده.





لاتوجد صلة بين "إستوري" حامد والزمالك

وحول هذا الأمر، قال أحمد يحيى وكيل طارق حامد، في تصريحات متلفزة، إن رسالة اللاعب شخصية وليس لها أي علاقة بـ الزمالك.





وتسبب طارق حامد في حرج بالغ لـ محمد بركات مدير المنتخب الوطني، والذي أكد في بداية المعسكر أنه لن يسمح بأي فوضى في المعسكرات، وأن اللاعبين ممنوعون من استخدام السوشيال ميديا من أجل الحفاظ على تركيزهم.





حامد يحرج مدير المنتخب

وأكدت رسالة طارق حامد، أن بركات لم ينفذ أول تعهد له كمدير المنتخب الوطني، بعد انضمامه لجهاز حسام البدري المدير الفني.





وكان طارق حامد صاحب الـ30 عامًا، انضم إلى صفوف الزمالك في 2014 قادمًا من سموحة، ويمتد عقده مع الأبيض حتى عام 2021.





ويلتقي المنتخب الوطني مع بتسوانا في مباراة ودية، غدًا، الإثنين، على ملعب "برج العرب"، ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات بطولة أمم إفريقيا 2021.



