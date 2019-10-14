إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بالطريق الإقليمي ببنها



وعلي جانب آخر ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، أمس الأحد، عاطلين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد في حملات أمنية بالعبور وشبرا الخيمة، تحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العبور من ضبط "أشرف.م"، عاطل، محكوم عليه في قضية جنايات قسم مدينة نصر (مخدرات)، بالسجن المؤبد.



كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط المدعو "عبدالمنعم.م.ع" 32 سنة، عاطل محكوم عليه في قضية جنايات مركز فايد (سرقة بالإكراه)، بالسجن المؤبد 25 سنة.



واقدم سائق قبل يومين علي القاء نفسة من شرفة منزله بالطابق الثانى لخلافات والتشاجر مع والدتة بقرية الدير دائره مركز طوخ،مما إصابة بإصابات بالغة وتم نقله لمستشفي شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية،اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بقيام سائق يدعي م.ا 30سنة،بالقاء نفسه من شرفة منزلة بالطابق الثانى لخلافات والتشاجر مع والدتة.



جرى اخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية.

وانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ ومعاونه النقيب حسام الحسينى، وتم نقل المصاب للمستشفي شبين القناطر، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق



وعلي جانب اخر تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من إنتشال جثة شخص غرق فى مياة النيل بالقناطر الخيرية.



تلقى اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية،إخطارا بورود بلاغ لمركز القناطر الخيرية بالعثور على جثة شاب فى العقد الرابع يرتدى ملابسه غارقا في مياة النيل بالقناطر الخيرية.



تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتتوالى التحقيق.



وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم باختطاف نجل صاحب مصنع في منطقة القلج بالخانكة، بسبب قيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 250 ألف جنيه،وتحررمحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية،اخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث يفيد تلقيه بلاغا من المدعو "ع.خ.م " 57 سنة تاجر ملابس جاهزة بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة باعتراض سيارة نجله المدعو "م.ع.خ" 23 سنة يعمل طرفه بالمصنع أثناء سيره بمنطقة القلج وإنزاله من السيارة عنوة واصطحابه إلى مكان غير معلوم.





وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وجرى فحص علاقات وخلافات المجني عليه وتبين قيام نجل المبلغ "المجنى عليه" بالنصب على عدد من الأشخاص بإيهامهم بقدرته على شراء قطعة أرض لهم بمنطقة القادسية دائرة قسم العبور وتحصل منهم علي مبلغ مالي قدره 250 ألف جنيه كمقدمة شراء نظير ذلك وعقب اكتشافهم قيامه بالنصب عليهم قاموا بإصحابه عنوه للتحصل منه على المبلغ المالي





في وقت لاحق حضر نجل المبلغ "المجنى عليه" لديوان المركز وبمواجهته أقر بصحة الواقعة وأضاف أن المتهمين تركوه وسيارته فور علمهم بقيام والده بالإبلاغ ومن خلال مناقشة نجل المبلغ وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلي تحديد هوية مرتكبي الواقعة وهم كل من "ح.ا.ح" 47 سنة تاجر ونجله "ع" 19 سنة و"ع.ا" 36 سنة ترزي و"ا.م" 30 سنة صاحب محل لحوم.



وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعدم قدرتهم علي التحصل على المبلغ المالي الذى استولى عليه المجنى عليه منهم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



أصيب 13 شخصًا إثر حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بتقاطع الطريق الأقليمي بالطريق الحر بمدينة بنها بإتجاه محافظة المنوفية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية،بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بتقاطع الطريق الأقليمى مع الطريق الحر بمدينة بنها،اتجاه محافظة المنوفية.وعلي الفور انتقل العميد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية،واسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا تم نقلهم جميعا لمستشفي بنها الجامعي، وتم خروج 8 حالات لأستقرار حالتهم ولازال باقي المصابين بالمستشفى لتلقي العلاجات اللازم لهم وتولت النيابة التحقيق.