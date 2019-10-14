موعد مباراة فرنسا وتركيا اليوم الاثنين 14/10/2019 في تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية إلى ملعب فرنسا الدولي في فرنسا لمتابعة مباراة فرنسا وتركيا اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2019 في التاسعة إلا ربع مساءًً لمتابعة مباراة فرنسا وتركيا في الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2020.





* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة فرنسا وتركيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والعاشرة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات بي ان سبورت.





كورة اون لاين مشاهدة مباراة فرنسا وتركيا بث مباشر، حيث يدخل ديوك فرنسا غمار مباراته المرتقبة أمام منتخب تركيا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2020 والمعروفة ببطولة يورو 2020 وهو يسعى لتحقيق الفوز دون سواه من أجل حسم تأهله إلى النهائيات مبكراً قبل جولتين من نهاية مشوار التصفيات، حيث يُدرك المنتخب الفرنسي جيداً أن أي نتيجة أخرى في هذا اللقاء ستجعله يدخل في دائرة الحسابات المعقدة مع منافسيه على بطاقة المركز الأول في المجموعة وهما كلاً من منتخب تركيا بالإضافة إلى منتخب أيسلندا.





ويسعى المنتخب الفرنسي لإسعاد جماهيره، حيث يُعتبر من ضمن أبرز المرشحين للمنافسة بكل قوة على لقب النسخة المقبلة من مسابقة كأس الأمم الأوروبية 2020 (يورو 2020) لأنه نجح في الوصول إلى نهائي النسخة الماضية من عمر المسابقة على أرضه ووسط جمهوره إلا أنه تعرض للخسارة في نهاية مشواره في البطولة على يد منتخب البرتغال في المباراة النهائية بهدف نظيف.





وعلى الجانب الآخر، يبدو منتخب تركيا في وضع جيد للغاية قبل خوضه هذه المباراة المواجهة أمام مضيفه منتخب فرنسا وخاصة بعد النتائج الرائعة التي حققها طوال مشواره في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020). ويعلم نجوم منتخب تركيا أن عودتهم بنقطة التعادل من العاصمة الفرنسية باريس سيكون أمراً إيجابياً للغاية بالنسبة لهم قبل نهاية جولة واحدة من مباراة الحسم أمام منتخب أيسلندا في شهر نوفمبر المقبل في تركيا.





* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة فرنسا ضد تركيا اليوم في تصفيات يورو 2020، حيث تُذاع المباراة في التاسعة إلا ربع مساءً في اليوم الإثنين عبر شبكة قناة Bein Sports باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة فرنسا ضد تركيا على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein Sport 1.





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