تكريم عمرو دياب في موسم الرياض.. ودينا الشربيني ترافقه! (صورة)



وأبدى عمرو سعادته الكبيرة بالكريم موجها شكره للمستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه قائلا : أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ وأعد جمهوري بمزيد من النجاحات،وظهرت دينا الشربيني معه في كواليس التكريم بالسعودية.



وداعب دياب آل الشيخ قائلا : بقالنا سنة ومقدمناش حاجة مع بعض، قريب هنعمل حاجة جديدة.





يذكر أن موسم الرياض الترفيهي قد انطلق في المملكة العربية السعودية، وسيضن مجموعة ضخمة من العروض الفنية و الترفيهية سيشارك فيها حشد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم.



موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية. تصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.



احتل هاشتاج "عمرو دياب" مركزًا متقدمًا بقائمة تريند تويتر، بعد ظهوره مع النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في إعلان جديد لصالح إحدى شركات الهواتف النقالة.



وكان " الفجر الفني " انفرد منذ عدة أشهر بخبر تعاون جديد يجمع الهضبة عمرو دياب، باللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك علي هامش دعايا إعلان جديد لصالح إحدي شركات المحمول.



وبالفعل بدأت الشركة في الترويج عن الإعلان بتعليق"بانرات" علي الكباري وشوارع القاهرة، استعدادا لعرضه عبر جميع القنوات الفضائية.



وغادر المطرب عمرو دياب، منذ أشهر إلى لندن لتصوير الإعلان لإحدى شركات الاتصالات الشهيرة، مع اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي.



ومن المقرر أن يظهر عمرو دياب، ومحمد صلاح، في الإعلان معًا للترويج للشركة.



وقام دياب، بتصوير بعض مشاهده من الإعلان في مصر وأخرى مع صلاح تم تصويرها في إنجلترا.



حفلات عمرو دياب





على صعيد أخر يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم خاص وذلك علي هامش مرور 25 عام علي افتتاح أول فرعين لسلسلة مطاعم شهيرة بمصر، وذلك يوم 1 نوفمبر بقاعة "المنارة" في التجمع الخامس.



ويقدم الهضبة، خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة خلال ساعتين وسط جميع الحاضرين.



وأحيا الفنان عمرو دياب، مؤخرا حفلا غنائيا ضخما في الأردن، حيث قدم بالحفل مجموعة من أجمل أغنياته سواء الحديثة أو القديمة وسط تفاعل جماهيري كبير من قبل الآلاف الذين احتشدوا قبل الحفل بساعات.



وكانت وسائل الإعلام الاردنية قد أكدت أن نسبة النزلاء بالفنادق في خليج العقبة قد زادت بنسبة ٩٥‰ خلال الأيام الماضية تزامنا مع الحفل.



وتصدر هاشتاج يحمل اسم الفنان عمرو دياب ضمن تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد تألقه في حفل العقبة بالأردن.





احتفالا بانطلاق موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، كرمت الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، نخبة من نجوم الفن في الوطن العربي في مقدمتهم النجم الكبير عمرو دياب.