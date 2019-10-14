إياد نصار يكشف عن أصعب مشهد له في فيلم الممر (فيديو)
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:53 ص
Advertisements
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
علق الفنان إياد نصار، بطل فيلم الممر، على تجسيده شخصية الإسرائيلي، ومشاركته في فيلم خاص بحرب أكتوبر، قائلًا: "العدو الإسرائيلي واحد بالنسبة للأمة العربية، عدونا واحد".
وأضاف "نصار"، خلال حواره مع برنامج "أسرار النجوم"، المذاع على راديو "نجوم إف إم" مساء الأحد، أن فيلم "الممر" خلق حالة وطنية لكل العرب، موضحًا أن الممر فيلم هام جدًا، ولكن الوطنية شيء أكبر منه، معلقًا: "فيلم الممر أكد وجود الحالة الوطنية".
وكشف الفنان، عن المشهد الأًصعب في فيلم "الممر"، قائلًا إنه كان يوجد عدة مشاهد صعبة، متابعًا: "أصعب مشهد عندي كان لما بصيت على الرئيس جمال عبد الناصر وبقوله لسه بدك ترمينا في البحر"، لافتًا إلى أنه كان أول مشهد صوره.
ومن الجدير بالذكر، أن صناع فيلم "الممر"، حضروا الندوة التثقيفية الواحدة والثلاثين للقوات المسلحة التي أقيمت؛ ضمن الاحتفالات بحرب أكتوبر، وذلك بعدما عرضت الندوة فيلم الممر بحضور الرئيس، عبد الفتاح السيسي الذي أشاد بالفيلم وبأداء نجومه.
كما أشادت أسرة الفيلم بلقاء الرئيس وعبروا عن فخرهم بتقديم عمل فني وصل للجمهور واستطاع أن يكون رسالة للأجيال القادمة تدعوهم لحب الوطن ولابراز تضحيات المقاتلين المصريين في حرب اكتوبر العظيمة وحرب الاستنزاف الباسلة وإبرازهم لدور المرأة المصرية في صناعة النصر وبناء الأسرة المصرية، وايضا بث الروح الإيجابية في نفوس الأجيال الجديدة وشباب الوطن المصري والعربي.
Advertisements
- بعد عرض فيلم "الممر".. محمد فراج يتصدر مؤشرات البحث على جوجل
- إياد نصار الأكثر بحثا على جوجل بعد نجاح العرض الأول لـ"الممر"
- بعد عرضه أمس.. فيلم "الممر" يتصدر تريند جوجل
- فيلم الممر يغزل خيوط "حب الوطن" في مرمى قلوب المصريين.. وتعليقات رواد السوشيال ميديا خير دليل
- بعد نجاح فيلم الممر إياد نصار :"سعيد إنى كنت جزء من هذا الفيلم العظيم"
- بعد عرض "الممر".. محمد فراج لـ"الفجر الفني": ردود الأفعال فاقت توقعاتي
- "الممر" المصري يعود للصدارة بذكرى 6 أكتوبر
- شاهد.. كيف تم تنفيذ مشاهد حربية بـ"الجرافيكس" في فيلم الممر
- بينهم "إشادة الرئيس بفيلم الممر".. 7 مشاهد من الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة
- صناع "الممر": سعداء بلقاء الرئيس "السيسي" في احتفالات نصر أكتوبر