إياد نصار يكشف عن أصعب مشهد له في فيلم الممر (فيديو)

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علق الفنان إياد نصار، بطل فيلم الممر، على تجسيده شخصية الإسرائيلي، ومشاركته في فيلم خاص بحرب أكتوبر، قائلًا: "العدو الإسرائيلي واحد بالنسبة للأمة العربية، عدونا واحد".



وأضاف "نصار"، خلال حواره مع برنامج "أسرار النجوم"، المذاع على راديو "نجوم إف إم" مساء الأحد، أن فيلم "الممر" خلق حالة وطنية لكل العرب، موضحًا أن الممر فيلم هام جدًا، ولكن الوطنية شيء أكبر منه، معلقًا: "فيلم الممر أكد وجود الحالة الوطنية".



وكشف الفنان، عن المشهد الأًصعب في فيلم "الممر"، قائلًا إنه كان يوجد عدة مشاهد صعبة، متابعًا: "أصعب مشهد عندي كان لما بصيت على الرئيس جمال عبد الناصر وبقوله لسه بدك ترمينا في البحر"، لافتًا إلى أنه كان أول مشهد صوره.



ومن الجدير بالذكر، أن صناع فيلم "الممر"، حضروا الندوة التثقيفية الواحدة والثلاثين للقوات المسلحة التي أقيمت؛ ضمن الاحتفالات بحرب أكتوبر، وذلك بعدما عرضت الندوة فيلم الممر بحضور الرئيس، عبد الفتاح السيسي الذي أشاد بالفيلم وبأداء نجومه.



كما أشادت أسرة الفيلم بلقاء الرئيس وعبروا عن فخرهم بتقديم عمل فني وصل للجمهور واستطاع أن يكون رسالة للأجيال القادمة تدعوهم لحب الوطن ولابراز تضحيات المقاتلين المصريين في حرب اكتوبر العظيمة وحرب الاستنزاف الباسلة وإبرازهم لدور المرأة المصرية في صناعة النصر وبناء الأسرة المصرية، وايضا بث الروح الإيجابية في نفوس الأجيال الجديدة وشباب الوطن المصري والعربي.

