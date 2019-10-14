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"تنمية الصعيد": إنشاء مجمع زراعات صناعية بأسيوط بتكلفة 205 مليون جنيه

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:51 ص
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تنمية الصعيد: إنشاء مجمع زراعات صناعية بأسيوط بتكلفة 205 مليون جنيه
اللواء سامي الشناوي
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كساب أحمد
 
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قال اللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة تعمل على إنشاء مشروعات تنموية مستدامة كثيفة العمالة لأبناء الصعيد، لافتَا إلى أن محافظات الصعيد مليئة بالثروات الكبيرة سوءا في بحيرة ناصر أو الصحراء الشرقية أو الغربية.

وتابع رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأحد، أن الهيئة تعاونت مع وزارة الزراعية لإنشاء بعض الزراعات النظيفة، والعمل على تعظيم الاستفادة من كل منتج في محافظات بور سعيد، خاصة أن نسبة الهدر في المنتجات الزراعية في الصعيد تتراوح ما بين 30 لـ70% بسبب النقل وسوء التخزين، لذلك سيتم العمل على اعداد الصناعات الزراعية، لزيادة القيمة المضافة لكل منتج زراعي.

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على إنشاء مدينة زراعية للمنتجات الطبيعة والعطرية في محافظة بني سويف، لافتَا إلى أن الهيئة ستعمل على الاستفادة من مقومات كل محافظة على حدى.

ولفت إلى أن هناك العديد من المشروعات المطلوبة في محافظة أسيوط، لتعظيم الاستفادة من الرومان والمانجوا، وهذا من خلال انشاء مجمع زراعات صناعية في هذه المحافظة بتكلفة مبدئية تقدر بـ205 مليون جنيه، لافتَا إلى أن أسيوط تنتج 160 الف طن سنويًا من الرومان كثمار، وهناك مشروع لبيعه كمنتج زراعي صناعي، وتكلفة المرحلة الأولى من هذا المشروع 205 مليون جنيه.
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