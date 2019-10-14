أول تعليق من مرتضي منصور يعد فوز فريق اليد ببطولة إفريقيا

إحتفل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عبر فضائية بفوز فريق كرة اليد ببطولة إفريقيا للأندية، المقامة بالجبل الأخضر.





وصرح مرتضىخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم" تابعها الفجر الرياضي: "سبورتنج ليس فريقًا صغيرًا وأدى مباراة كبيرة جدًا، ومن الأندية العريقة مثل الاتحاد السكندري".





وواصل منصور : "هذه البطولة رقم 12 للزمالك، والثالثة على التوالي في عهدي، أصبحنا أكثر نادي في إفريقيا تحقيقًا للقب".





وأردف رئيس ميت عقبة: "الزمالك بطل إفريقيا في اليد، والكونفدرالية في القدم ونلعب إفريقيا على كرة السلة، هذا زمالك مرتضى منصور".





وتابع رئيس الزمالك: "أتحدى نادي في العالم تسافر مندوبة عنه سيدة لرئاسة البعثة 15 يوم وتعود بالكأس".





وأضح منصور : "مبروك للزملكاوية ولا عزاء للحاقدين، أمامنا 2 سوبر كرة القدم مع الترجي التونسي، واليد أمام النجم الساحلي".





وأضاف مرتضي : "5 أو 6 بطولات يد حققها مرتضى منصور وأولاده أفرحوا يا جماهير الزمالك فريقكم بطل الكونفدرالية، وتعادلنا في ظروف معينة في بطولة الدوري أمام اف سي مصر، أهدوا على ناديكم وعلى فريقكم".





وأكد منصور : "مجلس إدارة الزمالك سيكون في استقبال البعثة في المطار".





وتم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: "عندما توليت مهمة إدارة النادي فرق السلة والطائرة واليد كانوا على وشك الهبوط وبني عبيد أطاح بالزمالك من كأس مصر، بعد ذلك حققنا بطولات كثيرة ومع ذلك يتم الهجوم علينا".



