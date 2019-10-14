أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 13-10-2019
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:13 ص
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رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الأرصاد الجوية تحذر: تساقط أمطار غدا في هذه المناطق
وأوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرؤية سوف تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها تساقط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
السيسي: "لو أمن وسلامة المصريين مرتبط بيا.. دا أرخص ثمن أقدمه" (فيديو)
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه على كل مواطن أن يصر على عدم المساس بأي مؤسسة داخل دولته بدءًا من رئاسة الجمهورية، وحتى أي مؤسسة أخرى، وهناك قانون ودستور عليه أن يلجأ إليه، لكن لا يستجيب للدعوات التحريضية ضد الدولة والتشكيك والعنف، معقبًا: "كل شيء يزول إلا مصر، كلنا نزول إلا مصر، ولو سلامة المصريين 100 مليون مرتبط بيا أنا، أنهم يعيشوا في سلام وآمان، دا أنا أرخص ثمن أقدمه".
متحدث البرلمان: مصر لن تفرط في لتر واحد من حقها بمياه النيل (فيديو)
وأشار "حسب الله"، إلى أن الشعب الأثيوبي يجب أن يكون مدركا أن حق مصر في مياه النيل حق مصون بفعل الاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن مصر لن تفرط في لتر واحد من حقها في مياه النيل، وليس متر مياه.
السيسي: "مهجرناش حد في سيناء" (فيديو)
وأضاف "السيسي"، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة "أكتوبر.. تحدي وإرادة"، "إحنا مهجرناش حد في سيناء"، موضحًا أنه كان هناك بيوت ومزارع ملاصقة للحدود مع قطاع غزة، وحتى يتم تأمين تلك المنطقة كان لا بد من أن يتم إخلاء مساحة كيلو في كيلو من تلك البيوت والمزارع، حيث كان يتم تعويض الأهالي ماديا.
فريدة الشوباشي: "السيسي تحدث من القلب اليوم.. ومصر أهم حاجة عنده في الدنيا" (فيديو)
وتابعت "الشوباشي": "الرئيس السيسي كان بيتكلم من قلبه فعلًا، وكان بيتكلم بثقة في المصريين".
أول تعليق لـ "قيس سعيد" بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية
علق المرشح التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأحد، على فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية، قائلًا: "شكرًا لكل شعب تونس لمساندتي في الانتخابات الرئاسية".
نصر سالم: الاحتلال التركي لشمال سوريا يأتي استكمالا لتنفيذ مخطط 25 يناير
قال اللواء نصر سالم، الخبير الاستراتيجي، ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الاحتلال التركي لشمال سوريا، يأتي استكمالا لتنفيذ مخطط 25 يناير، مضيفًا أن الولايات المتحدة حاولت في البداية تقسيم وتمزيق المنطقة من خلال الفوضى الخلاقة، بعدما وجدوا أن التدخل العسكري مكلف في العراق.
أردوغان وداعش وجهان لعملة واحدة.. ماهر فرغلي يكشف مخطط تركيا الإرهابي في المنطقة (فيديو)
قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام بسحب قواته من سوريا، لأنه وعد الشعب الأمريكي بالانسحاب من المنطقة، معقبًا: "وكأن لسانه حاله يقول إيه اللي يدخلني في صراع مع تركيا والأكراد، أسيبكوا تخبطوا مع بعض، وخلصوا على بعض".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
الأرصاد الجوية تحذر: تساقط أمطار غدا في هذه المناطق
وأوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرؤية سوف تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها تساقط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
السيسي: "لو أمن وسلامة المصريين مرتبط بيا.. دا أرخص ثمن أقدمه" (فيديو)
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه على كل مواطن أن يصر على عدم المساس بأي مؤسسة داخل دولته بدءًا من رئاسة الجمهورية، وحتى أي مؤسسة أخرى، وهناك قانون ودستور عليه أن يلجأ إليه، لكن لا يستجيب للدعوات التحريضية ضد الدولة والتشكيك والعنف، معقبًا: "كل شيء يزول إلا مصر، كلنا نزول إلا مصر، ولو سلامة المصريين 100 مليون مرتبط بيا أنا، أنهم يعيشوا في سلام وآمان، دا أنا أرخص ثمن أقدمه".
متحدث البرلمان: مصر لن تفرط في لتر واحد من حقها بمياه النيل (فيديو)
وأشار "حسب الله"، إلى أن الشعب الأثيوبي يجب أن يكون مدركا أن حق مصر في مياه النيل حق مصون بفعل الاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن مصر لن تفرط في لتر واحد من حقها في مياه النيل، وليس متر مياه.
السيسي: "مهجرناش حد في سيناء" (فيديو)
وأضاف "السيسي"، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة "أكتوبر.. تحدي وإرادة"، "إحنا مهجرناش حد في سيناء"، موضحًا أنه كان هناك بيوت ومزارع ملاصقة للحدود مع قطاع غزة، وحتى يتم تأمين تلك المنطقة كان لا بد من أن يتم إخلاء مساحة كيلو في كيلو من تلك البيوت والمزارع، حيث كان يتم تعويض الأهالي ماديا.
فريدة الشوباشي: "السيسي تحدث من القلب اليوم.. ومصر أهم حاجة عنده في الدنيا" (فيديو)
وتابعت "الشوباشي": "الرئيس السيسي كان بيتكلم من قلبه فعلًا، وكان بيتكلم بثقة في المصريين".
أول تعليق لـ "قيس سعيد" بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية
علق المرشح التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأحد، على فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية، قائلًا: "شكرًا لكل شعب تونس لمساندتي في الانتخابات الرئاسية".
نصر سالم: الاحتلال التركي لشمال سوريا يأتي استكمالا لتنفيذ مخطط 25 يناير
قال اللواء نصر سالم، الخبير الاستراتيجي، ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الاحتلال التركي لشمال سوريا، يأتي استكمالا لتنفيذ مخطط 25 يناير، مضيفًا أن الولايات المتحدة حاولت في البداية تقسيم وتمزيق المنطقة من خلال الفوضى الخلاقة، بعدما وجدوا أن التدخل العسكري مكلف في العراق.
أردوغان وداعش وجهان لعملة واحدة.. ماهر فرغلي يكشف مخطط تركيا الإرهابي في المنطقة (فيديو)
قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام بسحب قواته من سوريا، لأنه وعد الشعب الأمريكي بالانسحاب من المنطقة، معقبًا: "وكأن لسانه حاله يقول إيه اللي يدخلني في صراع مع تركيا والأكراد، أسيبكوا تخبطوا مع بعض، وخلصوا على بعض".
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