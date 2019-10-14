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كرم جبر: خطاب السيسي في الندوة التثقيفية استلهم فيه روح أكتوبر.. وبعث رسائل طمأنينة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:27 ص
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كرم جبر: خطاب السيسي في الندوة التثقيفية استلهم فيه روح أكتوبر.. وبعث رسائل طمأنينة
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أمنية فوزي
 
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علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، قائلًا إنه توقف أمام آخر كلمة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي "أنا مطمن أوي".

وأكد "جبر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" أن اللقاء كان مليئًا برسائل الثقة والطمأنة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي طمأن الشعب المصري بوضع الجيش المصري، وبتركيبه المتطور جدًا، كما وجه رسالة طمأنة أن عملية سيناء الشاملة ضد الإرهاب تسير بشكلها الطبيعي.

وأضاف أن الرئيس السيسي بعث رسالة طمأنة متعلقة بأزمة سد النهضة، وبالجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد، متابعًا: "2011 عرت ظهرنا مثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مستكملًا: "ماحدش يقدر يقطع مياه النيل، وهناك استراتيجية كاملة للتعامل مع الأزمة".

وأشار "جبر"، إلى أن الرئيس السيسي وجه رسالة للشعب المصري في الداخل للحفاظ على البلد، وضرب مثالًا على ذلك على دولة عربية كانت مستقرة وأبنائها أدوا إلى تدهور أوضاعها.

وأوضح أن خطاب الرئيس السيسي استحضر فيه المفهوم الاستراتيجي لروح حرب أكتوبر، معلقًا: "طول ما الجيش قوي وواقف على رجليه وبيحافظ على مؤسسات الدولة بنستمد منه القوة، والشك في الجيش المصري معناه إننا بنشك في نفسنا؛ لأن الجيش المصري يخرج من الشعب".
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