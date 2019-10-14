اللجنة الإعلامية لاتحاد الجامعات تعقد اجتماعها الأول برئاسة شوبير

عقدت اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي للجامعات برئاسة أحمد شوبير، أول اجتماع لها اليوم وذلك بمقر الاتحاد بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي، و كامل تشكيل اللجنة.





ناقش شوبير في اجتماعه الأول كيفية اظهار المجهود المبذول في دوري الجامعات بنشره عبر وسائل الإعلام، بالاضافة لكيفية الاستفادة من الطلاب اللذين لديهم موهبة في المجال الإعلامي بالمشاركة الفعالة مع اللجنة.





ووضع شوبير تصور كامل للنهوض بالجانب الإعلامي للاتحاد الرياضي للجامعات، ومن المقرر أن تظهر نتائج هذا الاجتماع خلال أيام قليلة بإذاعة مباريات البطولات المختلفة عبر الحسابات الرسمية للاتحاد، بالإضافة لعرض نتائج وظواهر كل الألعاب أسبوعيا.