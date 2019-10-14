اسعار الدولار اليوم الإثنين 14/10/2019.. والعملة الأمريكية تواصل التراجع
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:06 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم
توحد اتجاهات اسعار الدولار محليًا وعالميًا، لتواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل متوسط سعر الدولار 16.21 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه.
اسعار الدولار خلال شهر سبتمبر الماضي
بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت اسعار الجنيه مقابل الدولار ارتفعت خلال تعاملات شهر سبتمبر، للتراجع أسعار الدولار بنحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي.
اسعار الدولار في البنوك
|
البنك
|
اسعار شراء الدولار
|
اسعار بيع الدولار
|
اسعار الدولار في البنك المركزي
|
16.2136
|
16.3136
|
اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.22
|
16.32
|
اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.22
|
16.32
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.22
|
16.32
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
|
16.20
|
16.30
|
اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
|
16.20
|
16.30
|
اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
|
16٫26
|
16.36
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
|
16.22
|
16.32
اسعار الدولار عالميًا:
واصلت اسعار الدولار الأمريكي الخسائر أمام سلة العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين ، مع عودة التفاؤل حول انتهاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين .
وبدأت الخميس الماضي جولة مباحثات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، مع تأكيدات من جانب الرئيس الأمريكي بأنها كانت "جيدة للغاية" ، ودعم الرئيس الأمريكي أيضاً إشارات التفاؤل التجاري مع تصريحاته اليوم بأن هناك أمور جيدة تحدث في المفاوضات مع الصين .
كما ساهمت المكاسب القوية للجنيه الإسترليني مع آمال صفقة البريكست في الضغط على العملة الأمريكية .
وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 3 أشهر.
وبحلول الساعة 2:43 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1039 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنحو 0.6 بالمائة مُسجلاً 108.607 ين .
وفيما انخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 1.6 بالمائة عند 1.2645 دولار، فيما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمائة عند 0.9984 فرنك .
وخلال تلك الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 98.330 .
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