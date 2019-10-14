عاجل- نجم الأهلي يعلن مشاركته في ودية الإعلاميين بعد غياب طويل عن الملاعب
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:07 ص
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علي نبوي
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أعلن محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشاركته في مباراة الأهلي الودية اليوم أمام الإعلاميين.
ويخوض الأهلي مباراة ودية عصر اليوم الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، في إطار التحضير لمواجهة الزمالك.
وقال محمود في تصريحات تلفزيونية :"هلعب أول ماتش ليا مع الأهلي بعد الإصابة بكرة قدام الإعلاميين، الملعب وحشني".
وأضاف :"من الممكن أن تحدث مفاجأة وأكون متواجد في مباراة الزمالك".
ومن المقرر أن يمنح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فرصة المشاركة في مباراة اليوم لعدد من اللاعبين العائدين من الإصابة، والبعيدين عن المشاركة مع الفريق في المباريات خلال الفترة الأخيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد ٩ نقاط، حيث حقق الفوز في ٣ انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.
ويخوض الأهلي مباراة ودية عصر اليوم الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، في إطار التحضير لمواجهة الزمالك.
وقال محمود في تصريحات تلفزيونية :"هلعب أول ماتش ليا مع الأهلي بعد الإصابة بكرة قدام الإعلاميين، الملعب وحشني".
وأضاف :"من الممكن أن تحدث مفاجأة وأكون متواجد في مباراة الزمالك".
ومن المقرر أن يمنح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فرصة المشاركة في مباراة اليوم لعدد من اللاعبين العائدين من الإصابة، والبعيدين عن المشاركة مع الفريق في المباريات خلال الفترة الأخيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد ٩ نقاط، حيث حقق الفوز في ٣ انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.
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