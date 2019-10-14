نجل الغيطاني: والدى كان يروي لي في طفولتي البطولات العسكرية (فيديو)

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قال محمد جمال الغيطاني، نجل الأديب الروائي الراحل جمال الغيطاني، إن والده كان يفضل كلمة الجيش المصري لأنها كانت تستحضر عنده مخزون معنوي كبير، وكان يشعر أن كلمة المؤسسة العسكرية كلمة شديدة الأكاديمية تصادر البعد المعنوي في الموضوع.



وأشار "الغيطاني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، خلال برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن الغيطاني لم يكن يروي له في طفولته قصص الشاطر حسن، بل كان يروي له قصص بطولات رجال القوات المسلحة.



وأضاف أن والده كان يصطحبه معه في جلساته مع المحاربين والفدائيين، وكان يطلق عليهم "الأعمام"، حيث كان يعتبر أبطال حرب أكتوبر جزء من العائلة، منوها بأنهم كأسرة الروائي جمال الغيطاني يتمنون أن يقدمون إحدى الحكايات التي سجلها الغيطاني عن بطولات الجيش المصري كعمل فني.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، ومعه عدد من رجال الدولة، والإعلاميين، والفنانين، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات القوات المسلحة، فضلا عن حضور المستشار عدلي منصور، والمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

