اسعار الذهب اليوم الإثنين 14/10/2019.. وخسائر جديدة في سعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
770 إلى 773
|
عيار 22
|
706 إلى 708
|
عيار 21
|
674 إلى 676
|
عيار 18
|
578 إلى 579
|
عيار 14
|
449 إلى 451
|
عيار 12
|
385 إلى 386
|
الاونصة
|
23.956 إلى 24.027
|
الجنيه الذهب
|
5,392 إلى 5,408
|
الكيلو
|
770.286 إلى 772.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
780.43جنيه
|
48.90$
|
سعر الذهب عيار 22
|
715.40جنيه
|
43.91$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
682.90جنيه
|
41.92$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
585.34جنيه
|
35.93$
|
سعر الذهب عيار 14
|
455.26جنيه
|
27.94$
|
سعر الذهب عيار 12
|
390.22جنيه
|
23.95 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
292.66جنيه
|
17.96 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,272 جنيه
|
1,490 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,463 جنيه
|
335.33 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
780,435 جنيه
|
47,904 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
13 أكتوبر
|
780.43
|
682.90
|
585.34
|
455.26
|
390.22
|
12 أكتوبر
|
780.43
|
682.90
|
585.34
|
455.26
|
390.22
|
11 أكتوبر
|
779.64
|
682.20
|
584.74
|
454.79
|
389.82
|
10 أكتوبر
|
782.01
|
684.27
|
586.51
|
456.17
|
391.00
|
9 أكتوبر
|
789.73
|
691.03
|
592.30
|
460.68
|
394.86
|
8 أكتوبر
|
788.88
|
690.28
|
591.67
|
460.18
|
394.44
|
7 أكتوبر
|
782.70
|
684.88
|
587.03
|
456.58
|
391.35
|
6 أكتوبر
|
789.09
|
690.47
|
591.82
|
460.30
|
394.54
|
5 أكتوبر
|
789.09
|
690.47
|
591.82
|
460.30
|
394.54
|
4 أكتوبر
|
789.13
|
690.50
|
591.86
|
460.33
|
394.56
اسعار الذهب عالميًا
تبدأ البورصة العالمية للذهب أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، مع ترقب المزيد من التذبذب فى سعر الذهب بعد أن تراجعت بنهاية تعاملات الجمعة الماضية لتخسر اسعار الذهب نحو 12 دولار لتصبح الخسائر الأسبوعية 23 دولار.
وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 12.20 دولار ليصل إلى 1488.70دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1478 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.
وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة عند 1485.38 دولار للأوقية.
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