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اسعار الذهب اليوم الإثنين 14/10/2019.. وخسائر جديدة في سعر المعدن الأصفر

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب اليوم الإثنين 14/10/2019.. وخسائر جديدة في سعر المعدن الأصفر
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم 
لازال التذبذب يسيطر على اسعار الذهب في أول تعاملات الأسبوع، ليواصل التراجع في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، مع توقع أن يرتفع سعر الجرام ويعاود التراجع أكثر من مرة خلال التعاملات وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 

عيار 18 سجل  585.34 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 ما قيمته 682.90  جنيها للجرام.
 
سجل عيار 24 ما قيمته 780.43 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 5,463 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 585.34 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر682.90 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر  780.43  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,463 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

770 إلى 773

عيار 22 

706 إلى 708

عيار 21

674 إلى 676

عيار 18

578 إلى 579

عيار 14

449 إلى 451

عيار 12

385 إلى 386

الاونصة

23.956 إلى 24.027

الجنيه الذهب

5,392 إلى 5,408

الكيلو

770.286 إلى 772.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 780.43جنيه      

 48.90$

سعر الذهب عيار 22

 715.40جنيه

 43.91$

اسعار الذهب عيار 21

682.90جنيه       

41.92$

اسعار الذهب عيار 18

 585.34جنيه

35.93$

سعر الذهب عيار 14

455.26جنيه

27.94$

سعر الذهب عيار 12

390.22جنيه

23.95 $

سعر الذهب عيار 9

292.66جنيه

17.96 $

اسعار أوقية الذهب

24,272 جنيه

1,490 $

اسعار جنيه الذهب

5,463 جنيه

335.33 $

اسعار كيلو الذهب

780,435 جنيه

47,904 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

13 أكتوبر

780.43

682.90

585.34

455.26

390.22

12 أكتوبر

780.43

682.90

585.34

455.26

390.22

11 أكتوبر

779.64

682.20

584.74

454.79

389.82

10 أكتوبر

782.01

684.27

586.51

456.17

391.00

9 أكتوبر

789.73

691.03

592.30

460.68

394.86

8 أكتوبر

788.88

690.28

591.67

460.18

394.44

7 أكتوبر

782.70

684.88

587.03

456.58

391.35

6 أكتوبر

789.09

690.47

591.82

460.30

394.54

5 أكتوبر

789.09

690.47

591.82

460.30

394.54

4 أكتوبر

789.13

690.50

591.86

460.33

394.56

 

اسعار الذهب عالميًا

تبدأ البورصة العالمية للذهب أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، مع ترقب المزيد من التذبذب فى سعر الذهب بعد أن تراجعت بنهاية تعاملات الجمعة الماضية لتخسر اسعار الذهب نحو 12 دولار لتصبح الخسائر الأسبوعية  23 دولار.


وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 12.20 دولار ليصل إلى 1488.70دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1478 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.

وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة عند 1485.38 دولار للأوقية.

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