ممثل "جوكر" خواكين فينيكس يتعرض لحادث سير بلوس أنجلوس



باتجاه اشهرة، يتمتع خواكين ف الوقت الحالي بنجاح Joker، الذي حقق خلال عطلة نهاية الأسبوع افتتاحية ضخمة في شباك التذاكر، حيث حصل على 96 مليون دولار على المستوى المحلي، وإجمالي إيرادات وصلت إلى 306 مليون دولار.

كما حطم الرقم القياسي كأكبر افتتاح لشهر أكتوبر على الإطلاق، متجاوزًا الرقم القياسي الذي كانت تحمله شركة فينوم سابقًا.

باتجاه اشهرة، يتمتع خواكين ف الوقت الحالي بنجاح Joker، الذي حقق خلال عطلة نهاية الأسبوع افتتاحية ضخمة في شباك التذاكر، حيث حصل على 96 مليون دولار على المستوى المحلي، وإجمالي إيرادات وصلت إلى 306 مليون دولار.

أفادت الأنباء أن نجم "الجوكر" خواكين فينيكس اصطدم بسيارة إطفاء الحرائق في لوس أنجلوس في ويست هوليود.أثناء خروج الممثل من موقف للسيارات، اصطدمت سيارته بسيارة الاطفاء الواقفة بعد ظهر الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته TMZ، وتقارير pagesix.comقام رجال الأطفاء المسئولون عن السيارة ا، بالاتصال بالشرطة التي وصلت، وحررت معاينة للوقعة، وكتبت تقريرًا عن الأضرار. وبحسب ما ورد تبادل الجميع معلومات التأمين وعادوا إلى عملهم.وفقًا لـ TMZ، عانت سيارة فينيكس من الأضرار التي لحقت بلوحة الربع الأمامي اليمنى، في حين أن سيارة الأطفاء كانت تعاني من خدش بسيط في المصد.من ناحيتها، قالت إدارة شرطة لوس أنجلوس أنهم كانوا مشغولين بالتعامل مع حرائق الغابات وعمليات الإجلاء ولم يتلقوا معلومات عن حادث فينيكس.