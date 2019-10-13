نجم ريال مدريد السابق يرفض الانتقال للدوري الصيني





تقدم أحد أندية الدوري الصيني الممتاز بعرض رسمي منذ فترة لضم أحد لاعبي نادي ريال مدريد السابقين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





كاليخون يرفض عرض من الدوري الصيني





وكشفت صحفية "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن الإسباني خوسيه كاليخون مهاجم نادي ريال مدريد السابق ونابولي الحالي قد رفض عرض ضخم من الدوري الصيني للتعاقد معه خلال يناير القادم.





سبب رفض كاليخون لعرض الدوري الصيني





وأكدت الصحيفة إلى أن كاليخون رفض عرض من الدوري الصيني لأنه يرغب في الانتقال إلى دوري قوي توجد به منافسة على البطولات وليس الدوري الصيني.





وينتهي عقد كاليخون مع نادي نابولي بنهاية الموسم الحالي وقد أعلن اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف النادي.





مشاركات كاليخون مع نادي نابولي هذا الموسم





وقد شارك خوسيه كاليخون في 9 مباريات حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع 3 أهداف آخرين.



