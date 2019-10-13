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"الصدمات تتوالى".. إصابة قوية لنجم ريال مدريد (فيديو)

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:53 م
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الصدمات تتوالى.. إصابة قوية لنجم ريال مدريد (فيديو)
ريال مدريد
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محمد علي
 
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قالت التقارير الصحفية الإسبانية مساء اليوم؛ أن نادي ريال مدريد قد تلقى صدمة قوية منذ قليل وذلك بعد الكشف عن إصابة واحد من نجوم الفريق خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي. 

وذكرت صحيفة آس الإسبانية؛ أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد قد أصبح في ورطة كبيرة وذلك بعد الكشف عن إصابة نجم منتخب ويلز جاريث بيل أثناء قيادته لمنتخب بلاده في مباراة كرواتيا. 

وكانت كاميرات المباراة قد رصدت جاريث بيل وهو يخرج من ملعب المباراة وهو يعرج ولا يستطيع السير على قدمه بصورة طبيعية؛ وهو ما يعني أن اللاعب ربما لن يكون جاهز للمشاركة في المباريات المقبلة مع ريال مدريد. 

وحتى الان لم يكشف ريال مدريد عن أي تفاصيل بخصوص إصابة جاريث بيل ولكن من المؤكد أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية غدا لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.
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