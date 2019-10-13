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عاجل - صدمة في ريال مدريد بعد إصابة نجم الفريق الكارثية قبل موقعة برشلونة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:49 م
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عاجل - صدمة في ريال مدريد بعد إصابة نجم الفريق الكارثية قبل موقعة برشلونة
ريال مدريد
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محمد علي
 
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قالت صحف إسبانية منذ قليل أن نجم ريال مدريد قد تعرض لإصابة قوية أثناء مباراة منتخب بلاده والتي أقيمت مساء اليوم في فترة التوقف الدولي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن نجم ريال مدريد والدولي الكرواتي لوكا مودريتش قد تعرض لإصابة قوية بعض الشئ خلا مباراة منتخب بلاده مساء اليوم الاحد.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن لوكا مودريتش قد عانى من إصابة وقد شوهد وهو لا يمشي بشكل معتاد؛ وهو الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة لدى نادي ريال مدريد.

يذكر أن نادي ريال مدريد كان قد فقد خدمات لاعبه لوكا مودريتش لفترة طويلة هذا الموسم وهو الأمر الذي أثار على نتائج الفريق بصورة واضحة خلال بداية الموسم. 

وحتى هذه اللحظة لم يعلن ريال مدريد عن أي تفاصيل تخص إصابة أفضل لاعب في العالم ٢٠١٨؛ لوكا مودريتش ولكن من المتوقع بأن يخضع اللاعب لفحوصات طبية وأشعة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.
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