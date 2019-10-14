رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة: أخبار رائعة عن الاستثمار شرق بورسعيد قريبًا
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:09 ص
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كساب أحمد
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قال المهندس محمد يحي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع التنمية في منطقة قناة السويس حلم مصري قديم، وكانت هناك محاولات مختلفة خلال الفترات السابقة لدفع هذا المشروع إلى الأمام، لكن أول خطوة جادة لتنفيذ هذا المشروع بدأت في 2015.
وتابع، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن إجمالي مساحة المنطقة الاقتصادية يقدر بـ 460 كيلو متر مربع، وتضم أربع مناطق صناعية و6 موانئ، لافتَا إلى أن هناك عمل كبير وضخم حدث في البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سوءا بتطوير ميناء بور سعيد بصورة كبيرة، أو إنشاء الأنفاق التي تربط شرق بغرب القناة في دقائق محدودة، وتنفيذ محطة لتحلية المياه، ومحطة للصرف الصحي، ومحطة أخرى لإنتاج الكهرباء.
وأشار إلى أن هناك 245 شركة في العين السخنة مرتبطة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم الانتهاء من إجراءات ترخيص لـ23 شركة جديدة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لافتَا إلى أن هناك فرص نجاح لمنطقة شرق بور سعيد بصورة رائعة، وستكون هناك أخبار رائعة جدًا عن الاستثمار في هذه المنطقة قريبًا.
وأضاف أن المنطقة الصناعية الروسية تبلغ مساحتها حوالي 5 مليون متر، والهيئة في مرحلة التفاوض النهائي مع موسكو حول هذه المنطقة، لافتًا إلى أن هناك رغبة متبالدلة بين الجانب المصري والروسي، لإنهاء هذه المفاوضات بنجاح.
وتابع، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن إجمالي مساحة المنطقة الاقتصادية يقدر بـ 460 كيلو متر مربع، وتضم أربع مناطق صناعية و6 موانئ، لافتَا إلى أن هناك عمل كبير وضخم حدث في البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سوءا بتطوير ميناء بور سعيد بصورة كبيرة، أو إنشاء الأنفاق التي تربط شرق بغرب القناة في دقائق محدودة، وتنفيذ محطة لتحلية المياه، ومحطة للصرف الصحي، ومحطة أخرى لإنتاج الكهرباء.
وأشار إلى أن هناك 245 شركة في العين السخنة مرتبطة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم الانتهاء من إجراءات ترخيص لـ23 شركة جديدة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لافتَا إلى أن هناك فرص نجاح لمنطقة شرق بور سعيد بصورة رائعة، وستكون هناك أخبار رائعة جدًا عن الاستثمار في هذه المنطقة قريبًا.
وأضاف أن المنطقة الصناعية الروسية تبلغ مساحتها حوالي 5 مليون متر، والهيئة في مرحلة التفاوض النهائي مع موسكو حول هذه المنطقة، لافتًا إلى أن هناك رغبة متبالدلة بين الجانب المصري والروسي، لإنهاء هذه المفاوضات بنجاح.
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