عاجل.. الحماية المدنية تسيطر على حريق كنسية مارجرجس بحلوان

سيطر رجال الحماية المدنية علي حريق نشب داخل كنسية مارجرجس بحلوان، الحريق تسبب في أضرار بمبنى الكنيسة ولم يصب أي شخص من جراء الحادث.





كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق هائل داخل كنيسة مارجرجس، بالقرب من الحديقة اليابانية بمدينة حلوان.



