جمال شقرة: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلى الشعب أن يعي حجم التحديات

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قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، إن الدول عبر التاريخ تسقط من الداخل أولًا، معقبًا: "مفيش حد يقدر يضرب دولة إلا إذا كانت تعاني من فراع سياسي، أو سلسلة من الأزمات تؤدي إلى ضعفها، وأسوء هذه الأزمات فقدان الشعب التجانس"



وتابع "شقرة"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن موقع التواصل الاجتماعي تعلب دور خطير في تفتيت الشعوب، من خلال تنفيذ ما يسمى بحرب الجيل الرابع والخامس، مضيفًا أن الشعب المصري متجانس رغم تعدده وانفتاحه على الثقافات المختلفة، وله خصوصية فيما يتعلق بقوته وعلاقته بالجيش المصري، وكذلك الجيش يستمد قوته من ترابط وتماسك المجتمع المصري.



وتابع أن مصر تكون جاهزة لاستعمار، حال ضرب العلاقة بين الشعب والجيش، وهذا حدث في عهد المماليك، فعندما غابت الشخصية المصرية، قامت الدولة العثمانية بضرب المماليك، والاستحواذ على الدولة المصرية بالكامل.



وأشار إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى ما يحدث في سوريا من احتلال عسكري تركي يؤثر على الأمن القومي المصري، وكذلك سد النهضة، والدور السلبي لقطر والهلال الشيعي يمثل أيضًا تحدي، لافتَا إلى أن المنطقة تمر بأخطر المراحل في التاريخ، والشعب لا بد أن يعطي خطورة التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال هذه الفترة.

