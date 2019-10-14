القليوبية في 24 ساعة.. ضبط عاطل أطلق الرصاص على محام بمكتبه.. و7 آلاف للتصالح على مخالفات البناء
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:07 ص
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محمد نبيل
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها من محافظة القليوبية، وذلك في النشرة اليومية التي تخص مواطنين محافظة القليوبية؛ حيث نهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول.
ضبط عاطل أطلق الرصاص على محام بمكتبه ببنها
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة إصابة محام بطلق ناري خلال تواجده في مكتبه حيث تبين أن وراء الواقعة عاطل تشاجر مع المحامي وعمه بسبب الخلافات المالية فحاول المتهم إطلاق الرصاص علي عم المحامي فأصابت الرصاصة المجني عليه، وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وجرى نقل المحامي مصابا للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.
تلقى العقيد سيد القاضي مأمور قسم اول بنها، بلاغا من مستشفي بنها الجامعي بوصول مصطفي س محام مقيم بقرية جمجرة دائرة مركز بنها مصاب بفرد خرطوش بمنطقة اسفل البطن والفخذ وتم حجزه بقسم الطوارئ تحت الملاحظة وعمل التحاليل والإشاعات اللازمة لحالته الصحية.
لليوم الثاني.. تواصل فعاليات ورشة عمل "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"
تواصلت لليوم الثاني على التوالي، ورشة عمل مشروع وزارة التنمية المحلية " تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان Unfpa خلال الفترة من ١٢ - ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ لمحافظات أسيوط والمنيا والقليوبية بعنوان: "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة البرنامج السكاني"، تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومحافظي القليوبية وأسيوط والمنيا.
وأشاد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بالدور الحيوي والهام لهذا المشروع، وبالجهود التي يبذلها هذا المؤتمر الذي ينعقد حاليا بالقاهرة منذ أمس بمشاركة ثلاث محافظات من بينها القليوبية والتي يمثلها وفد من بينهم أعضاء وحدة السكان التي أنشئت بقرار محافظ القليوبية رقم ٨٧٧ لسنة ٢٠١٩ وتكون تابعة للإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية وتضم ٨ أعضاء من الإدارات المعنية بهذه القضية وللوحدة أن تستعين بمن تراه، ومعها أيضا عدد من شباب العاملين المتطوعين بالإضافة إلى أعضاء من المجاس القومي للسكان بالقليوبية.
وزير التعليم العالي يجدد تعيين 4 مديرين بجامعة بنها
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قرارات وزارية بتجديد تعيين 4 مديرين عموم بجامعة بنها.
وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن القرارات شملت تجديد تعيين محمد سيد محمد في وظيفة أمين كلية الحقوق بدرجة مدير عام لمدة عام، وتجديد تعيين سليمان أحمد سليمان في وظيفة مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بالجامعة لمدة عام.
بتكلفة 660 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بالقناطر
أجرى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية بمدينة القناطر الخيرية والتي بلغت تكلفتها 660 مليون جنيه تقريبا ضمن إحتفالات محافظة القليوبية بأعياد اكتوبر لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيلا لمبادرة حياه كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وبدأ محافظ القليوبية جولته بإفتتاح توسعات مدرسة السيدة عائشة الابتدائية بباسوس بالقناطر الخيرية،حيث قامت هيئة الأبنية التعليمية بانشاء 10 فصول وبلغت تكلفتها 5 مليون جنيه.
محافظ القليوبية: تلقينا 7 آلاف طلب لتقنين التصالح على مخالفات البناء
قال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 7815 مواطن وذلك خلال الفترة من 2572019 وحتى 9 اكتوبر 2019 وحتى تاريخه وتم سداد 20 مليون جنيه رسوم فحص الطلبات وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون وتم الاعلان عن تلقى الطلبات عبر كافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة التقييم وتقدير مقابل التصالح بالقرار رقم 528 لسنة 2019 ضمت فى عضويتها مقميمن عقاريين معتمدين لدى وزارة المالية وقد قامت اللجنة بالفعل بتقدير مقابل التصالح لكافة الفئات وصدر قرارنا رقم 784 لسنة 2019 باعتماد مقابل التصالح الذى اقرته اللجنة وقد تم نشره فى الجريدة الرسمية.
ضبط عاطل أطلق الرصاص على محام بمكتبه ببنها
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة إصابة محام بطلق ناري خلال تواجده في مكتبه حيث تبين أن وراء الواقعة عاطل تشاجر مع المحامي وعمه بسبب الخلافات المالية فحاول المتهم إطلاق الرصاص علي عم المحامي فأصابت الرصاصة المجني عليه، وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وجرى نقل المحامي مصابا للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.
تلقى العقيد سيد القاضي مأمور قسم اول بنها، بلاغا من مستشفي بنها الجامعي بوصول مصطفي س محام مقيم بقرية جمجرة دائرة مركز بنها مصاب بفرد خرطوش بمنطقة اسفل البطن والفخذ وتم حجزه بقسم الطوارئ تحت الملاحظة وعمل التحاليل والإشاعات اللازمة لحالته الصحية.
لليوم الثاني.. تواصل فعاليات ورشة عمل "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"
تواصلت لليوم الثاني على التوالي، ورشة عمل مشروع وزارة التنمية المحلية " تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان Unfpa خلال الفترة من ١٢ - ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ لمحافظات أسيوط والمنيا والقليوبية بعنوان: "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة البرنامج السكاني"، تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومحافظي القليوبية وأسيوط والمنيا.
وأشاد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بالدور الحيوي والهام لهذا المشروع، وبالجهود التي يبذلها هذا المؤتمر الذي ينعقد حاليا بالقاهرة منذ أمس بمشاركة ثلاث محافظات من بينها القليوبية والتي يمثلها وفد من بينهم أعضاء وحدة السكان التي أنشئت بقرار محافظ القليوبية رقم ٨٧٧ لسنة ٢٠١٩ وتكون تابعة للإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية وتضم ٨ أعضاء من الإدارات المعنية بهذه القضية وللوحدة أن تستعين بمن تراه، ومعها أيضا عدد من شباب العاملين المتطوعين بالإضافة إلى أعضاء من المجاس القومي للسكان بالقليوبية.
وزير التعليم العالي يجدد تعيين 4 مديرين بجامعة بنها
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قرارات وزارية بتجديد تعيين 4 مديرين عموم بجامعة بنها.
وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن القرارات شملت تجديد تعيين محمد سيد محمد في وظيفة أمين كلية الحقوق بدرجة مدير عام لمدة عام، وتجديد تعيين سليمان أحمد سليمان في وظيفة مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بالجامعة لمدة عام.
بتكلفة 660 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بالقناطر
أجرى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية بمدينة القناطر الخيرية والتي بلغت تكلفتها 660 مليون جنيه تقريبا ضمن إحتفالات محافظة القليوبية بأعياد اكتوبر لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيلا لمبادرة حياه كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وبدأ محافظ القليوبية جولته بإفتتاح توسعات مدرسة السيدة عائشة الابتدائية بباسوس بالقناطر الخيرية،حيث قامت هيئة الأبنية التعليمية بانشاء 10 فصول وبلغت تكلفتها 5 مليون جنيه.
محافظ القليوبية: تلقينا 7 آلاف طلب لتقنين التصالح على مخالفات البناء
قال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 7815 مواطن وذلك خلال الفترة من 2572019 وحتى 9 اكتوبر 2019 وحتى تاريخه وتم سداد 20 مليون جنيه رسوم فحص الطلبات وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون وتم الاعلان عن تلقى الطلبات عبر كافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة التقييم وتقدير مقابل التصالح بالقرار رقم 528 لسنة 2019 ضمت فى عضويتها مقميمن عقاريين معتمدين لدى وزارة المالية وقد قامت اللجنة بالفعل بتقدير مقابل التصالح لكافة الفئات وصدر قرارنا رقم 784 لسنة 2019 باعتماد مقابل التصالح الذى اقرته اللجنة وقد تم نشره فى الجريدة الرسمية.
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