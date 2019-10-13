رئاسية تونس 2019: نبيل بفون يعلن عدم تجديد ولايته بترأس هيئة الإنتخابات

كما شدّد بفون على ضرورة، منح الثقة والفرصة أمام أشخاص آخرين لنيل "شرف ترأس هيئة كالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات"، حسب تعبيره.

وفيما يهمّ نتائج الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أكّد رئيس الهيئة بأنه سيتمّ الإعلان عنها صباح اليوم الغد كأقصى تقدير.

ويذكر بأن مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية 2019، قد أُغلقت على تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019، بعد أن كانت قد فتحت على الساعة الثامنة صباحا، فيما تمّ تخصيص توقيت استثنائي لبعض المراكز في عدد من الجهات، حيث فُتحت من العاشرة صباحا إلى حدود الرابعة بعد الزوال.





ويشار إلى أن إستطلاع للرأي أجرته مؤسسة 'امرود'، تفوّق المترشّح قيس سعيّد في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، بحصوله على نسبة 72.3 % من الأصوات، فيما تحصّل منافسه نبيل القروي على نسبة 27.47 % من الأصوات.





كما أظهر إستطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة 'سيغما كونساي' حول النتائج التقريبية للدور الثاني للإنتخابات الرئاسية، تفوّق المترشّح قيس سعيّد في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، بحصوله على نسبة 76.9 بالمائة من الأصوات، فيما تحصّل منافسه نبيل القروي على نسبة 23.1 بالمائة من أصوات الناخبين.