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أحمد موسى: أردوغان تلقى أكبر ضربة من أقرب حليف له (فيديو)

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:54 ص
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أحمد موسى: أردوغان تلقى أكبر ضربة من أقرب حليف له (فيديو)
أحمد موسى
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أمنية فوزي
 
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكبر ضربة تلقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت اليوم من رئيس قبرص المحتلة، أو قبرص التركية الشمالية، لافتًا إلى أنها غير معترف بها إلا من تركيا.

وأوضح "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الأحد، أن رئيس قبرص باع أردوغان اليوم، لافتًا إلى أنه تحدث عن أردوغان وعن حقيقته، رغم أن أردوغان هو من عينه، وشكل له حكومته، ورغم أن أردوغان هو الوحيد المعترف به.

وتابع: "أردوغان ممكن يمشيه ويحاسبه ويحامه لأنه هو إللي معينه"، مشيرًا إلى أن رئيس قبرص التركية استنكر اليوم الغزو التركي لشمال سوريا، معلقًا: "تحول غريب ولكن مهم"، مؤكدًا أن العار يلاحق السفاح التركي لما يفعله في حق الشعب السوري.

وكانت أعلنت مصادر سورية، عن عقد محادثات بين الحكومة وقوات سوريا الديموقراطية في قاعدة روسية بسوريا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

يذكر أن، مصدر عسكري سوري، صرح، مساء الأحد، بأن وحدات من الجيش السوري بدأت مساء اليوم، بالتحرك من مواقعها في محيط مدينة منبج باتجاه مركز المدينة.


ومن الجدير بالذكر أن، المرصد السوري، أمس السبت، عن مقتل 74 شخصًا من قوات سوريا الديمقراطية منذ بدء العملية العسكرية التركية.

وأشارت قوات سوريا الديمقراطية، إلى أنها دمّرت 4 دبابات تركية على حدود تل أبيض، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

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