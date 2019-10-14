سوهاج اليوم.. مستريح جديد يستولي على 16 مليونا وحفلاً لتكريم المحاربين القدماء
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:57 ص
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أبورية حسين
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شهدت محافظة سوهاج، الأحد عددًا من الموضوعات الهامة نرصدها لكم في نشرة بوابة الفجر، حيث نهتم بنشر كافة ما يدور علي الساحة وإليكم تفاصيل النشر من هنا.
في البداية عقد محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري لقاء مع وفد من رئاسة مجلس الوزراء حول تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا.
ونظمت جامعة سوهاج اليوم الأحد حفلًا لتكريم ٢٠ مقاتلًا من المحاربين القدماء المشاركين في حرب السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ وتم منحهم دروع وشهادات تقدير وسط تصفيق حار من الطلاب.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا.
وأنهت لجنة المصالحات بسوهاج خصومة ثأرية بين عائلتى أل "خليف" وآل "الدوشى" بمدينة البلينا والتى راح ضحيتها شخصين من العائلتين.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا.
وتفقد محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري المدارس الحقلية بمركزي سوهاج والمنشاه ضمن المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير الرى الحقلي فى الأراضي القديمة "أوفيدو"، بحضور وفد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا.
والقت مباحث الأموال العامة القبض علي صاحب شركة لتجارة الأعلاف والدواجن بمركز العسيرات جنوب المحافظة لقيامة بالإستيلاء منهم علي مبالغ مالية بلغت 16 مليون جنيه نظير تشغيلها لهم مقابل حصولهم علي فائدة شهرية 5 % ولم يفى بوعوده وأستولى على أصل المبلغ والأرباح.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا.
ونشبت مشاجرتين مسلحتين نتج عنهما أصابة 5 أشخاص في مشاجرتين مسلحتين بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا.
في البداية عقد محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري لقاء مع وفد من رئاسة مجلس الوزراء حول تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا.
ونظمت جامعة سوهاج اليوم الأحد حفلًا لتكريم ٢٠ مقاتلًا من المحاربين القدماء المشاركين في حرب السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ وتم منحهم دروع وشهادات تقدير وسط تصفيق حار من الطلاب.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا.
وأنهت لجنة المصالحات بسوهاج خصومة ثأرية بين عائلتى أل "خليف" وآل "الدوشى" بمدينة البلينا والتى راح ضحيتها شخصين من العائلتين.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا.
وتفقد محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري المدارس الحقلية بمركزي سوهاج والمنشاه ضمن المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير الرى الحقلي فى الأراضي القديمة "أوفيدو"، بحضور وفد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا.
والقت مباحث الأموال العامة القبض علي صاحب شركة لتجارة الأعلاف والدواجن بمركز العسيرات جنوب المحافظة لقيامة بالإستيلاء منهم علي مبالغ مالية بلغت 16 مليون جنيه نظير تشغيلها لهم مقابل حصولهم علي فائدة شهرية 5 % ولم يفى بوعوده وأستولى على أصل المبلغ والأرباح.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا.
ونشبت مشاجرتين مسلحتين نتج عنهما أصابة 5 أشخاص في مشاجرتين مسلحتين بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا.
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