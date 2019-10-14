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عاجل.. مصرع المتهمين بقتل رجلين وسيدة بمزرعة موز ببنها

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:05 ص
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عاجل.. مصرع المتهمين بقتل رجلين وسيدة بمزرعة موز ببنها
جثة
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محمد نبيل
 
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة العثور علي 3 جثث لرجلين وسيدة مقتولين داخل زراعات الموز بمدينة بنها في محافظة القليوبية، حيث تبين أن وراء الواقعة عاطلين احدهما يدعي "بوش" قاما بمهاجمة المجني عليهم بالأسلحة النارية بسبب الخلافات بينهم، وقتل المتهمين أثناء تبادل إطلاق الرصاص بينهم وبين الشرطة خلال إختبائهما في أحد الأوكار بالخانكة، وجري نقل الجثتين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارا من المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها بورود بلاغ من ف ز ج 32 عاما ربة منزل أنها حال قيامها بالإتصال على هاتف شقيقها ا ز ج 36 عاما عاطل وشهرته "ايظن" أجابها أحد الأشخاص وقرر لها أنه قام بقتل شقيقها بأرض منزرعه بمحصول الموز مواجهه لمساكن الرمله دائرة قسم أول بنها.

انتقل الرائد محمد غلاب رئيس مباحث قسم اول بنها وبالفحص تبين وجود جثة شقيق المبلغه مسجى على ظهره داخل الزراعات وبه آثار طلقات ناريه بمقدمة الرأس كما عثر بداخل إحدى الحجرات الريفيه المجاوره على جثتى كلًا من م ع ا 35 عاما عاطل وشهرته "مفتاح " ح ع 29 عاما ربة منزل وبها آثار طلقات ناريه متفرقه بالجسم.

وعلي الفور تشكل فريق بحث اشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية وتبين ان وراء الحادث كلا من م اع وشهرته بوش عاطل محكوم عليه بالحبس 6 أشهر في قضية جنح "ضرب" وع ح ا عاطل واستهدافهما في أحد الأوكار التي لجاوا للإختباء فيها عقب الحادث بدائرة مركز الخانكة من خلال مجموعات قتالية بادر المتهمين بإطلاق الرصاص علي القوات فتبادلت معهم إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرعهما وضبط بحوزتهما الأسلحة النارية المستخدمة واقعتي القتل وإطلاق الرصاص علي القوات.
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