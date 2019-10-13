الخارجية السودانية: السودان وجنوب السودان شعب واحد في دولتين





استقبلت أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية السودانية، مساء اليوم الأحد، السيدة جوانا فيرونيكا رئيسة لجنة الامم المتحدة الخاصة بالعقوبات على دولة جنوب السودان وفريق الخبراء المرافق لها.





وأشادت السيدة جوانا بدور حكومة السودان في دعم اتفاقيات السلام في جنوب السودان، وأكدت على أن للسودان دورا مهما في دعم عملية السلام بحكم معرفته التامة بكل الجوانب القانونية المتعلقة بالوضع السياسي في دولة الجنوب.





كما أشادت وزيرة الخارجية باستضافة السودان للاجئين من جنوب السودان، الأمر الذي كان له انعكاسات إيجابية على حماية المدنيين خاصة النساء والأطفال.





من جانبها رحبت الوزيرة بالسيدة جوانا والوفد المرافق لها، وأكدت على أن السودان وجنوب السودان شعب واحد في دولتين وأن السودان يحرص على تحقيق السلام في دولة الجنوب.





وشرحت الوزيرة التطورات السياسية في السودان عقب التحول التاريخي بانتصار ثورة ديسمبر، مما كان له أثر إيجابي على العلاقات بين السودان وجنوب السودان.





وأكدت وزيرة الخارجية السوانية، على أن أمن واستقرار جنوب السودان هو أمن واستقرار للسودان، ولذلك يحرص السودان على دعم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ١٢ نوفمبر ٢٠١٩، بعد أن تم تأجيلها لمدة ٦ شهور.





وتطرقت الوزيرة إلى التحديات، التي تواجه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتطبيق اتفاقية سلام جنوب السودان، منبهة إلى ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، والذي يتطلب موارد مالية ضخمة تفوق قدرات دولة الجنوب الوليدة.





انفصال جنوب السودان عن السودان



