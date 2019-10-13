ريمونتادا تاريخية.. الزمالك يتوج بلقب البطولة الإفريقية للأندية للمرة الـ12 في تاريخه

توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بلقب البطولة الأفريقية للأندية الأبطال، علي حساب نظيره سبورتنج في اللقاء الذي جمعهم مساء اليوم الأحد، وإحضنت جمهورية الرأس الأخضر فعاليات البطولة القارية.





وسيطر فريق سبورتنج علي مجريات الشوط الأول وكان الأفضل معظم ـوقات الشوط ليحسمه في النهاية لصالحة بنتيجة 14/17.



