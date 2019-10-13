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بسبب الأمطار.. احتجاز عبارة لـ4 ساعات على متنها 300 راكب بجازان

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:58 م
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بسبب الأمطار.. احتجاز عبارة لـ4 ساعات على متنها 300 راكب بجازان
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الفجر السعودي
 
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احتجزت إحدى العبارات التابعة لموانئ جازان في وسط البحر لمدة 4 ساعات وعلى متنها 300 راكب، نتيجة للرياح والأمطار الشديدة التي هطلت مساء اليوم الأحد، على عدة محافظات بمنطقة جازان،.


وأوضحت مصادر، أن إحدى العبارات تحركت في الساعة (٣:٣٠) مساءً من ميناء جيزان إلى ميناء جزيرة فرسان، وعلى متنها أكثر من 300 راكب، ولم تتمكّن العبارة من الرصف في ميناء فرسان بسبب الرياح الشديدة وارتفاعات أمواج البحر.


ووصلت العبارة لميناء جزيرة فرسان بعد 4 ساعات في وسط البحر، دون حدوث أي مكروه للركاب والعاملين في العبارة، مشيرة إلى أن الأمطار تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة مع هبوب رياح شديدة وانعدام رؤية.


وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، دعت الجميع في وقت سابق، بأخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير لتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط رياح سطحيه وشبه انعدام رؤيه لهطول أمطار وتساقط برد وأتربة مثارة.

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