مقتل اثنين من العناصر الإجرامية عقب تبادل لإطلاق النيران مع الأمن بالخانكة

لقى اثنين من العناصر الإجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى الخانكة، متهمين في ارتكاب واقعة قتل "رجلين وسيدة" بمزرعة موز.





تلقى مركز بنها بلاغا من ربة منزل مقيمة بناحية وروره دائرة المركز" أنه أثناء قيامها بالإتصال على هاتف شقيقها 36 سنة عاطل له معلومات جنائية مقيم كفر الجزار دائرة المركز " تجاوب معها أحد الأشخاص وقرر لها بقيامه بقتل شقيقها بالأرض المنزرعة بمحصول الموز دائرة قسم أول بنها.





وبالإنتقال تم العثور على جثته وكذا العثور بداخل إحدى الحجرات على جثتى كلًا من: "م.ع. إ "35 سنة عاطل، له معلومات جنائية مقيم المنشية دائرة قسم أول بنها"، "س. ح. ع " 29 سنة ربة منزل مقيمة بناحية نامول دائرة مركز طوخ"وبهم آثار طلقات نارية متفرقة.





وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بالقليوبية أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بمكان إختبائهما بأحد المبانى "غير مأهولة بالسكان" بمنطقة أرض المعلف بالجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة.



