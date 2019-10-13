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في أقل من دقيقتين.. زيدان يتعرض لكارثة بإصابة ثنائي ريال مدريد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:53 م
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في أقل من دقيقتين.. زيدان يتعرض لكارثة بإصابة ثنائي ريال مدريد
زيدان
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الفجر الرياضي
 
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تلقى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد صفعة قوية بإصابة ثنائي الفريق في أقل من دقيقتين فقط.

وتعرض لوكا مودريتش لإصابة قوية غادرها على إثرها ملعب كارديف سيتي منذ قليل، والذي يحتضن مباراة كرواتيا وويلز في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة اليورو 2020.

وجاءت إصابة مودريتش في الدقيقة 89 من عمر اللقاء الذي يقام حاليا وتشير نتيجته إلى التعادل الإيجابي 1-1.

كما ذكرت إذاعة أوندا سيرا الإسبانية منذ قليل، أن الويلزي جاريث بيل أيضا خرج من المباراة وهو مصاب وظهر ذلك من خلال سيره في الطريق المؤدي إلى غرف خلع الملابس.

وتأتي إصابة مودريتش وبيل قبل أسبوعين على الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة، والمقرر إقامتها على ملعب الكامب نو يوم 26 أكتوبر الجاري.

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المزيد عن: رياضة جاريث بيل ومودريتش جاريث بيل الاخبار الرياضية اصابة جاريث بيل اخبار الرياضة
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