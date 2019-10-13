صراع ثلاثي بين الريال وبرشلونة وباريس لضم موهبة نابولي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة يراقبان لاعب شاب موهوب محترف بالدوري الإيطالي، من أجل التعاقد معه بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات المقبلة، في إطار سعي الناديين لتدعيم صفوفهما بصفقات مميزة.





وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" أن اللاعب المقدوني إليف إلماس لاعب وسط نادي نابولي الإيطالي دخل بقوة دائرة إهتمام قطبي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة ورغبتهما في الحصول على خدماته خلال الفترة القادمة، لا سيما وأنه يمتلك موهبة كروية رائعة وإمكانيات فنية وبدنية مميزة، كما أنه قدم مستويات هائلة رفقة فريق نابولي.





وأكد الموقع الإيطالي على إهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أيضًا بالتعاقد مع "إلماس" خلال الفترة المقبلة.





إليف إلماس لاعب مقدوني شاب من موالي 24 سبتمبر 1999 يبلغ عمره 24 عامًا، بدأ مشواره مع نادي رابوتنيتشكي المقدوني عام 2015 ولعب معه لمدة عامين قبل ان ينتقل لصفوف فناربخشة التركي وشارك معه في 34 مباراة وسجل 4 أهداف.





وانتقل إليف إلماس لصفوف نادي نابولي الإيطالي الصيف الماضي وشارك معه في 7 مباريات بواقع 273 دقيقة لعب، ولكنه لم يصنع أو يسجل أي أهداف.



