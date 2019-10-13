بحضور رئيس الجامعة ومحافظ القليوبية.. "زراعة عين شمس" تحتفل بالخريجين الثلاثاء المقبل

تعقد كلية الزراعة بجامعة عين شمس احتفالية بيوم الخريجين دفعة ٢٠١٨ بكارليوس والدراسات العليا الماجيستير والدكتوراه، وتناقش على هامش الاحتفالية البرامج الجديدة والتعليم المدمج وذلك يوم الثلاثاء القادم ويحضر الاحتفال محافظ القليوبية ورئيس الجامعة ونوابه.

وأشارت هيام ناصف، مديرة العلاقات العامة، أن الحفل يقام تحت رعاية الدكتور أحمد جلال عميد الكلية ويشارك فيه فرقة موسيقى عسكرية ويضم حفلا غنائيا للفنان ياسر سليمان من دار الأوبرا .

وكانت قعت جامعة عين شمس، اليوم، برئاسة أ. د. محمود المتيني، مذكرة تفاهم مشترك مع جامعة كاليفورنيا الجنوبية University of Southern California) USC)، وذلك في إطار الزيارة العلمية الناجحة التي قام بها أ.د. محمود المتيني للولايات المتحدة الأمريكية.





وقد شملت مذكرة التفاهم تفعيل التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي والسياسة المجتمعية والتخطيط، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال إعداد الكوادر العلمية والبحثية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك التعاون في مختلف مجالات البحث العلمي والميداني.





هذا وقد تضمنت الزيارة إلقاء رئيس جامعة عين شمس محاضرة في جامعة USC كاليفورنيا الجنوبية، والتي تعد أقدم جامعة بحثية في ولاية كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية،حيث تأسست عام ١٨٨٠. وظلت أكبر جامعة أمريكية يدرس بها طلاب أجانب غير أمريكيين من ١١٢ دولة حول العالم.





يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على توسيع قاعدة الشراكات الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية في مختلف مجالات البحث العلمي والأكاديمي؛ بما ينعكس على التصنيف الدولي للجامعة وجودة خريجيها في سوق العمل.