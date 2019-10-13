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أهداف مباراة ألمانيا واستونيا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:52 م
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أهداف مباراة ألمانيا واستونيا
ألمانيا واستونيا
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الفجر الرياضي
 
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نجح المنتخب الألماني في تحقيق فوز هام وثمين، على نظيره منتخب استونيا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة لتصفيات يورو 2020.
وسجل أهداف المنتخب الألماني كل من إلكاي جوندوجان وتيمو فيرنر وكارول ميتس بالخطأ في مرماه.

وشهد اللقاء تعرض لاعب وسط منتخب ألمانيا إيمري تشان للطرد في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.
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