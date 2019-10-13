إبراهيم مصطفى: مصر حسنت تصنيفها في التقييم العالمي لجودة الطرق

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قال إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي، إن شبكات الطرق والكباري الجديدة خلقت بيئة تنافسية على مستوى القطاعات الصناعية بجانب تأثيرها المباشر على المواطن في حياته اليومية، لافتًا إلى أن مصر خلال السنوات الأربع الماضية حسنت تصنيفها من المركز 91 عالميًا للمركز الـ52 عالميًا في التقييم العالمي لجودة الطرق.



وأشار "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك توجهًا قوميًا بالتوسع في إنشاء شبكات الطرق وتحسين البنية التحتية بما يساهم في تحقيق معدلات كبيرة في التنمية الاقتصادية بصورة كبيرة، وأن الدولة بدأت في توجيه العديد من مشروعات تحسين البنية الأساسية للمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال المسح الميداني لاحتياجات كل منطقة بما يعود بالنفع على المواطن.



وأكد الخبير الاقتصادي، أن القطاع الخاص يلعب حاليًا دورًا هامًا في تحقيق معدلات التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتًا إلى أن تبني الدولة لاستراتيجية تحسين البنية التحتية سيمكنها من توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص من خلال طرح مشروعات تنمية المناطق الأكثر احتياجًا.



وأضاف "مصطفى"، أن هناك اهتمامًا كبيرا من قبل الدولة بمشروعات الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن تحسين ورفع كفاءة محطات الكهرباء ساهم في خروج مصر من مرحلة نقص الطاقة الكهربائية إلى تحقيق فائض في الإنتاج يمكن أن يتم تصديره.

