قنا اليوم.. حملات تموينية ومرورية وإشغال طريق وفحص طلاب جنوب الوادي ضمن 100 مليون صحة



تمكنت حملة مكبرة بإشراف اللواء أحمد عبدالنظير، نائب مدير أمن قنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمدينة نجع حمادي، من ضبط عدد من المخالفات المرورية والاشغالات في المدينة.



فحص 8263 طالبا بجامعة جنوب الوادي ضمن مبادرة 100 مليون صحة تمكنت حملة مكبرة بإشراف اللواء أحمد عبدالنظير، نائب مدير أمن قنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمدينة نجع حمادي، من ضبط عدد من المخالفات المرورية والاشغالات في المدينة.



صرح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بأن مديرية الشئون الصحية بقنا انتهت من فحص 8263 طالبا وطالبة بجامعة جنوب الوادي بقنا، استكمال لأهداف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، (100 مليون صحة) للقضاء على فيرس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.



ذبح 25 ألف دجاجة في مجزر محافظة قنا الآلي صرح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بأن مديرية الشئون الصحية بقنا انتهت من فحص 8263 طالبا وطالبة بجامعة جنوب الوادي بقنا، استكمال لأهداف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، (100 مليون صحة) للقضاء على فيرس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.



شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عمليات ذبح دورة جديدة من الدواجن والتي بلغت 25 ألف دجاجة بالمجزر الآلي بواقع 37 طن بمنطقة مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا.



حيث تابع محافظ قنا عمليات استقبال الدواجن وذبحها داخل المجزر وعمليات فرزها حسب الوزن وتغليفها وتعبئتها موضحا ان القدرة الانتاجية للمجزر تصل إلى 5 آلاف دجاجة يوميا.







جامعة جنوب الوادي تبحث "تطوير الهياكل التنظيمية للكليات" شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عمليات ذبح دورة جديدة من الدواجن والتي بلغت 25 ألف دجاجة بالمجزر الآلي بواقع 37 طن بمنطقة مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا.حيث تابع محافظ قنا عمليات استقبال الدواجن وذبحها داخل المجزر وعمليات فرزها حسب الوزن وتغليفها وتعبئتها موضحا ان القدرة الانتاجية للمجزر تصل إلى 5 آلاف دجاجة يوميا.



شهد الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، ورشة عمل حول (تطوير الهياكل التنظيمية للكليات) ضمن انشطة مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد.



وأكد رئيس الجامعة، أهمية تطوير الأنظمة الإدارية لكليات الجامعة وضرورة متابعة ومواكبة الأنظمة الحديثة في الإدارة وأكد على اهمية المشاركة في ورش العمل والفعاليات التي تهدف إلى تحسين مؤشرات الأداء في مختلف الكليات والادارات.



توفير أتوبيسات لنقل المواطنين من قنا إلى مركز فرشوط والعكس شهد الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، ورشة عمل حول (تطوير الهياكل التنظيمية للكليات) ضمن انشطة مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد.وأكد رئيس الجامعة، أهمية تطوير الأنظمة الإدارية لكليات الجامعة وضرورة متابعة ومواكبة الأنظمة الحديثة في الإدارة وأكد على اهمية المشاركة في ورش العمل والفعاليات التي تهدف إلى تحسين مؤشرات الأداء في مختلف الكليات والادارات.



أعلن العميد أحمد أبوبكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، محافظة قنا، تشغيل خط أتوبيسات لخدمة أبناء مدينة فرشوط والقرى التابعة لها بالتعاون مع شركة الصعيد للنقل والسياحة وذلك استجابة لمطالب الأهالي بتوفير أتوبيسات لنقلهم من مركز فرشوط إلى محافظة قنا والعكس، بإشراف اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا.



مستشفيات قنا الجامعية تبحث "التحول من الإدارة التقليدية إلى الإلكترونية" أعلن العميد أحمد أبوبكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، محافظة قنا، تشغيل خط أتوبيسات لخدمة أبناء مدينة فرشوط والقرى التابعة لها بالتعاون مع شركة الصعيد للنقل والسياحة وذلك استجابة لمطالب الأهالي بتوفير أتوبيسات لنقلهم من مركز فرشوط إلى محافظة قنا والعكس، بإشراف اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا.



نظمت مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، ندوة حول تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية والتحول من الإدارة التقليدية الى الإدارة الالكترونية.



وأكد الدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الفترة الماضية شهدت ادخال نظام الإدارة الالكترونية لتحديث نظام العمل بالمستشفيات الجامعية بما يتماشى مع خطة التطوير الشاملة التي تشهدها حاليًا والتوسع في المستشفيات المتخصصة واستحداث العديد من التخصصات الطبية.







شهدت محافظة قنا، على مدار 24 ساعة الماضية، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن القنائي وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:-