قنا اليوم.. حملات تموينية ومرورية وإشغال طريق وفحص طلاب جنوب الوادي ضمن 100 مليون صحة
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:49 م
Advertisements
بسام عبدالحميد
Advertisements
Advertisements
شهدت محافظة قنا، على مدار 24 ساعة الماضية، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن القنائي وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:-
تمكنت حملة مكبرة بإشراف اللواء أحمد عبدالنظير، نائب مدير أمن قنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمدينة نجع حمادي، من ضبط عدد من المخالفات المرورية والاشغالات في المدينة.
فحص 8263 طالبا بجامعة جنوب الوادي ضمن مبادرة 100 مليون صحة
صرح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بأن مديرية الشئون الصحية بقنا انتهت من فحص 8263 طالبا وطالبة بجامعة جنوب الوادي بقنا، استكمال لأهداف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، (100 مليون صحة) للقضاء على فيرس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.
ذبح 25 ألف دجاجة في مجزر محافظة قنا الآلي
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عمليات ذبح دورة جديدة من الدواجن والتي بلغت 25 ألف دجاجة بالمجزر الآلي بواقع 37 طن بمنطقة مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا.
حيث تابع محافظ قنا عمليات استقبال الدواجن وذبحها داخل المجزر وعمليات فرزها حسب الوزن وتغليفها وتعبئتها موضحا ان القدرة الانتاجية للمجزر تصل إلى 5 آلاف دجاجة يوميا.
جامعة جنوب الوادي تبحث "تطوير الهياكل التنظيمية للكليات"
شهد الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، ورشة عمل حول (تطوير الهياكل التنظيمية للكليات) ضمن انشطة مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد.
وأكد رئيس الجامعة، أهمية تطوير الأنظمة الإدارية لكليات الجامعة وضرورة متابعة ومواكبة الأنظمة الحديثة في الإدارة وأكد على اهمية المشاركة في ورش العمل والفعاليات التي تهدف إلى تحسين مؤشرات الأداء في مختلف الكليات والادارات.
توفير أتوبيسات لنقل المواطنين من قنا إلى مركز فرشوط والعكس
أعلن العميد أحمد أبوبكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، محافظة قنا، تشغيل خط أتوبيسات لخدمة أبناء مدينة فرشوط والقرى التابعة لها بالتعاون مع شركة الصعيد للنقل والسياحة وذلك استجابة لمطالب الأهالي بتوفير أتوبيسات لنقلهم من مركز فرشوط إلى محافظة قنا والعكس، بإشراف اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا.
مستشفيات قنا الجامعية تبحث "التحول من الإدارة التقليدية إلى الإلكترونية"
نظمت مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، ندوة حول تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية والتحول من الإدارة التقليدية الى الإدارة الالكترونية.
وأكد الدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الفترة الماضية شهدت ادخال نظام الإدارة الالكترونية لتحديث نظام العمل بالمستشفيات الجامعية بما يتماشى مع خطة التطوير الشاملة التي تشهدها حاليًا والتوسع في المستشفيات المتخصصة واستحداث العديد من التخصصات الطبية.
تمكنت حملة مكبرة بإشراف اللواء أحمد عبدالنظير، نائب مدير أمن قنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمدينة نجع حمادي، من ضبط عدد من المخالفات المرورية والاشغالات في المدينة.
فحص 8263 طالبا بجامعة جنوب الوادي ضمن مبادرة 100 مليون صحة
صرح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بأن مديرية الشئون الصحية بقنا انتهت من فحص 8263 طالبا وطالبة بجامعة جنوب الوادي بقنا، استكمال لأهداف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، (100 مليون صحة) للقضاء على فيرس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.
ذبح 25 ألف دجاجة في مجزر محافظة قنا الآلي
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عمليات ذبح دورة جديدة من الدواجن والتي بلغت 25 ألف دجاجة بالمجزر الآلي بواقع 37 طن بمنطقة مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا.
حيث تابع محافظ قنا عمليات استقبال الدواجن وذبحها داخل المجزر وعمليات فرزها حسب الوزن وتغليفها وتعبئتها موضحا ان القدرة الانتاجية للمجزر تصل إلى 5 آلاف دجاجة يوميا.
جامعة جنوب الوادي تبحث "تطوير الهياكل التنظيمية للكليات"
شهد الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، ورشة عمل حول (تطوير الهياكل التنظيمية للكليات) ضمن انشطة مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد.
وأكد رئيس الجامعة، أهمية تطوير الأنظمة الإدارية لكليات الجامعة وضرورة متابعة ومواكبة الأنظمة الحديثة في الإدارة وأكد على اهمية المشاركة في ورش العمل والفعاليات التي تهدف إلى تحسين مؤشرات الأداء في مختلف الكليات والادارات.
توفير أتوبيسات لنقل المواطنين من قنا إلى مركز فرشوط والعكس
أعلن العميد أحمد أبوبكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، محافظة قنا، تشغيل خط أتوبيسات لخدمة أبناء مدينة فرشوط والقرى التابعة لها بالتعاون مع شركة الصعيد للنقل والسياحة وذلك استجابة لمطالب الأهالي بتوفير أتوبيسات لنقلهم من مركز فرشوط إلى محافظة قنا والعكس، بإشراف اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا.
مستشفيات قنا الجامعية تبحث "التحول من الإدارة التقليدية إلى الإلكترونية"
نظمت مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، ندوة حول تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية والتحول من الإدارة التقليدية الى الإدارة الالكترونية.
وأكد الدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الفترة الماضية شهدت ادخال نظام الإدارة الالكترونية لتحديث نظام العمل بالمستشفيات الجامعية بما يتماشى مع خطة التطوير الشاملة التي تشهدها حاليًا والتوسع في المستشفيات المتخصصة واستحداث العديد من التخصصات الطبية.
Advertisements
- ذبح 5 آلاف دجاجة يوميا في المجزر الآلي بقنا وعرضها للمواطنين بأسعار مخفضة
- محافظ قنا يشهد ذبح دوره جديدة من الدواجن بالمجزر الآلي
- طرح 25 ألف دجاجة مجمدة بمنافذ محافظ قنا لبيع السلع الغذائية (صور)
- جامعة جنوب الوادي تبحث "تطوير الهياكل التنظيمية للكليات" (صور)
- مستشفيات قنا الجامعية تبحث "التحول من الإدارة التقليدية إلى الإلكترونية" (صور)