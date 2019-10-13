انتهت مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بفوز الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء الذى أقيم بينهما علي ستاد القاهرة الدولى إستعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر والمؤهلة للأولمبياد طوكيو 2020.





رمضان صبحي يقود المنتخب الأوليمبي للفوز على جنوب إفريقيا وديا





وسجل هدف منتخب مصر الوحيد رمضان صبجي في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء تسبب فيها هو نفس اللاعب بعد عرقلة داخل منطقة الجزاء.





واختار شوقي غريب تشكيل منتخب مصر كالأتي في بداية اللقاء كالأتي :





حراسة المرمى : محمد صبحي





خط الدفاع : أسامة جلال ومحمد عبدالسلام ومحمد صادق وأحمد فتوح وأكرم توفيق





خط الوسط : عمار حمدي ورمضان صبحي وعبدالرحمن مجدي





خط الهجوم : مصطفى محمد وصلاح محسن .





وتعرض محمد صادق لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر للإصابة خلال الشوط الاول ونزل بدلاً منه كريم العراقي لاعب المصري.





وقام غريب بتجربة العديد من العناصر والمشاركة في اللقاء مثل خروج مصطفى محمد ونزول أحمد ياسر ريان وخروج صلاح محسن ونزول إمام عاشور وخروج رمضان صبحي ونزول ناصر منسي ونزول أحمد رمضان بيكهام بدل من عمار حمدي.





وأضاع منتخب جنوب إفريقيا ركلة جزاء إحتسبها محمود البنا بعدما بسبب لمسة يد على محمد عبد السلام إرتطمت في قائم محمد صبحي مارس منتخب مصر.





وجمع المنتخبان لقاء ودي أول أمس الجمعة علي ستاد الإسماعيلية وانتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب وسجل هدف مصر الوحيد مهاجم نادى الجونة أحمد ياسر ريان فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من صناعة جناح نادى الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي، بينما سجل لمنتخب جنوب إفريقيا اللاعب لوثر سينج من ركلة جزاء.





وكانت قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر فى مجموعة تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الأخرى نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.



